Desde hace unos años la maternidad por vientre de alquiler se ha convertido en una práctica más conocida y extendida, a pesar de que el negocio de la maternidad subrogada no es un método de reproducción asistida legal en España. Se trata de un tema con implicaciones morales y éticas que habitualmente genera polémica y que hemos visto reflejado en varias ocasiones en la ficción, de muy diferente manera. A continuación repasamos varias series que lo han incluido en sus tramas y te advertimos de que si no has visto alguna de ellas puede haber spoilers.

'Friends'

El caso de Phoebe

La serie del momento en la década de los 90 fue una de las primeras ficciones seriadas en incluir en su trama el tema de los vientres de alquiler, aunque en este caso era un préstamo. La primera vez que se trató el tema en 'Friends' fue con el personaje de Phoebe Buffet que decide prestarse para gestar a los hijos, sí en plural porque fueron trillizos, de su hermano con una mujer mayor que él. Esta historia fue la solución de los guionistas para integrar en la serie el embarazo real de la actriz Lisa Kudrow durante la cuarta temporada de la serie, allá por 1998. La decisión de Phoebe no estuvo exenta de debate en la serie y el resto de personajes animaron a la protagonista a reflexionar sobre todas las implicaciones y riesgos que tenía su gesto altruista.

El caso de Monica y Chandler

A raíz, de la gestación por parte de Phoebe de los hijos de su hermano, las otras dos protagonistas Rachel (Jannifer Aniston) y Monica tienen una conversación sobre si se ofrecerían a ser vientre de alquiler para otra persona. Rachel le respondía que lo haría dependiendo de para quien. "Si te lo pido yo...", decía Monica. La charla tendría lugar años antes de que la pareja formada por Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry) descubriera sus problemas de infertilidad y comiencen a plantearse varias alternativas para conseguir ser padres. Este caso no es estrictamente de vientre de alquiler porque se deciden por la adopción y son elegidos por una mujer embarazada que no desea ser madre para que sean los padres adoptivos de sus hijos, ya que finalmente fueron gemelos. Así los protagonistas se convirtieron en padres por partida doble en la última temporada de la serie.

'El cuento de la criada'

El tema del negocio de la gestación subrogada es difícil de abordar también en la ficción y lo cierto es que no hay tantos ejemplos. La serie de HBO basada en la novela de Margaret Atwood aprovecha que se ambienta en un futuro distópico para llevar el tema al extremo y criticar el sometimiento que supone para las mujeres esta práctica. La serie se sitúa en Estados Unidos donde tras una guerra se ha instaurado un gobierno dictatorial y teocrático que ha instaurado la República de Gilead. Entre los motivos que llevan a esa situación están los problemas de contaminación y de natalidad en el mundo. El gobierno totalitario implanta un sistema por el que se recluta a las mujeres fértiles que quedan y se las convierte en esclavas en los hogares de las élites gobernantes. Allí son violadas por el hombre bajo la apariencia de un ritual y, tras quedarse embarazadas y dar a luz, los niños les son arrebatados para que se críen como hijos de las esposas de los violadores. Elisabeth Moss interpreta a June, una de esas criadas y la líder de la revolución contra el sistema y el gobierno fundamentalista.

'Top of the lake: china girl'

La misma actriz, Elisabeth Moss, protagoniza otra serie que también trata los vientres de alquiler como práctica de explotación de las mujeres. En este caso, la segunda temporada de la serie está ambientada en Australia y muestra a trabajadoras sexuales tailandesas que son utilizadas además como gestantes sustitutas para parejas de la élite de Sidney. En este caso, Moss interpreta a la detective Robin Griffin que busca a la hija que dio en adopción tras quedarse embarazada tras ser violada siendo adolescente. La serie, disponible hasta final de año en RTVE Play, está dirigida por Jane Campion y cuenta también en su reparto con Nicole Kidman o Gwendoline Christie.

'Sagrada familia'

Una de las últimas series que aborda el tema del negocio de la gestación subrogada es el thriller 'Sagrada familia' creado por Manolo Caro para Netflix, que contará además con una segunda temporada. El propio creador nos contó en su momento que "la idea de la serie surgió de una conversación sobre maternidad subrogada con un grupo de amigos". Najwa Nimri encabeza un reparto muy coral para reflejar la maternidad desde diferentes perspectivas. Repleta secretos y de giros de guion, la serie va mostrando lo que se esconde detrás del papel de madre coraje de Gloria (el personaje de Nimri). Finalmente se desvela que el bebé que trata como su hijo es en realidad su nieto, del que ella gestó ante los problemas de fertilidad de su nuera, y que ella pretende quedarse tras la muerte de su hijo y al considerarlo hijo propio por haberlo parido.