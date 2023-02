Alberto Rey visita el plató de Zapeando para hablar de parejas de Hollywood que, a pesar de algunas crisis, llevan juntas un montón de años. Es el caso de Will Smith y Jada Pinkett Smith, quienes se conocieron en 'El príncipe de Bel-Air' y, de ahí, "todo para abajo". En 1994 ella fue a hacer un casting para la serie pero no la cogieron por su altura. Sin embargo, el protagonista, que en ese momento estaba casado, se enamoró de ella. Will Smith se divorció y se casó con la actriz en 1997 en una boda a la que ella acudió llorando, como confesaría años más tarde cuando explicó que se casaron obligados por sus padres porque ella estaba embarazada.

"Es una pareja que lo ha contado todo, ha sido la pareja más exhibicionista que hemos tenido en Hollywood en toda la historia", explica el experto en cine sobre esta pareja que en 2016 tuvo una gran crisis después de que ella fuera infiel al actor. Ellos mismos lo contaron en una conversación grabada. "Qué incomodidad", afirma al ver el vídeo Alberto Rey, que destaca que el actor lo llevó regular. Aunque, sin duda, el peor momento de Will Smith fue su bofetón a Chris Rock en los Oscar.