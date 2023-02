'Carmen Curlers' llega a Filmin para contar cómo en la década de los 60 un hecho aparentemente trivial en un pequeño pueblo de Dinamarca fue determinante en la vida de muchas mujeres dentro y fuera del país. La serie está libremente basada en el caso real de Arne Bybjerg, que revolucionó el sector de la cosmética con la invención del primer rizador eléctrico.

El empresario Arne Bybjerg tenía un negocio de venta de radios y televisores y se topó casi por casualidad con un invento que cambiaría su vida y la de miles de mujeres: el rizador eléctrico. El hallazgo tuvo lugar en la agitada década de los 60, en la que muchas mujeres amas de casa empezaban a tener más tiempo libre gracia a avances como la lavadora, el lavavajillas, o, incluso los pañales, que llegaban a Dinamarca desde Estados Unidos. En ese contexto, llegó el rizador eléctrico, un invento que fue revolucionario en muchos sentidos.

Por un lado, permitió a muchas mujeres peinarse en casa y en solo diez minutos, en lugar de tener que pasar varias horas en la peluquería. Un cambio pequeño en comparación con lo que supuso para las miles de mujeres que acabaron trabajando en la compañía de Bybjerg. Lo verdaderamente revolucionario fue que cuando el invento empezó a funcionar comercialmente, tras un complicado periplo, hacía falta mano de obra y la empresa contrató a mujeres que hasta ese momento se dedicaban a limpiar en casas o a trabajar en las granjas de sus maridos y que tenían ansias de libertad. Ser contratadas por Carmen Curlers supuso que comenzaran a ganar su propio dinero y fueran independientes.

De la historia a la serie

Detrás de la serie está una de las guionistas más reconocidas de Dinamarca, Mette Heeno, que ha escrito más de 20 largometrajes y series de televisión. Las más conocidas son 'Park Road', 'Rita', 'Splitting Up Together' o la reciente 'Snow Angels para SVT. 'Carmen Curlers' se ha convertido en todo un éxito de audiencia para la cadena danesa DR, responsable de éxitos como 'The Killing' y 'Borgen'. Los datos han llevado a la renovación de la serie por dos temporadas más que llegarán a finales de 2023 y en 2025, respectivamente.

Heeno cuenta en una entrevista en Variety que aunque se inspira en el empresario real que inventó los rizos eléctricos y en lo que el artilugio supuso para la independencia de las mujeres, la mayor parte de la serie es ficción. Una ficción que a través de sus personajes muestra la modernización de Dinamarca, cuyas historias permiten además, y a pesar de estar ambientada en los 60, hablar de temas actuales como la igualdad de género, la diversidad o la conciliación.

La serie está protagonizada por Morten Hee Andersen en el papel del visionario Axel Byvang y junto a él completan el reparto Maria Rossing, Nicolai Jørgensen, Lars Ranthe, Mille Lehfeldt, Fanny Leander Bornedal, Kaya Toft Loholt, Signe Egholm Olsen, Petrine Agger, Christian Tafdrup.