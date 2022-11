El éxito de de la miniserie 'Big Little Lies' (2017 y 2019) llevó a HBO a renovar la serie por una segunda temporada. El público mantenía la esperanza de que hubiera una tercera entrega e incluso las actrices protagonistas pensaban que sería posible hacerlo cuando pudieran cuadrar sus agendas. Sin embargo, la actriz Zoë Kravitz ha explicado que no habrá nuevos episodios después de la muerte del director Jean-Marc Vallée.

En una entrevista en GQ, Kravitz ha respondido a las preguntas que los fans han hecho a través de Twitter y, entre ellas no podía faltar una cuestión que se repite los últimos años sobre la posibilidad de una nueva entrega de 'Big Little Lies'. La actriz, protagonista también de 'Alta fidelidad' ha descartado definitivamente la opción. "Hablamos mucho de hacer una tercera temporada y, por desgracia, Jean-Marc Vallée, nuestro increíble director, falleció el año pasado, lo cual fue desgarrador. Y no puedo imaginarme continuar sin él. Realmente fue el visionario de la serie. Así que, por desgracia, se acabó".

Basada en la novela homónima de Liane Moriarty, 'Big Little Lies' sorprendió al público y la crítica con una increíble historia protagonizada por la propia Kravitz y otras cuatro actrices de renombre como son Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y Shailene Woodley, quizá la menos conocida de todas en el momento del estreno.

Aunque inicialmente fue concebida como una miniserie tuvo tal repercusión que enseguida se anunció la segunda temporada. La serie sigue a tres mujeres de un barrio privilegiado unidas por el colegio de sus hijos. Sus vidas perfectas se descolocan con la llegada de una nueva vecina y madre soltera y su vínculo se fortalece cuando descubren un oscuro secreto y terminan siendo cómplices de una muerte. En la segunda temporada, el elenco creció con Meryl Streep para interpretar a la suegra del personaje de Kidman.

El reparto, los productores o la directiva de HBO siempre se han mostrado abiertos a seguir con la serie y el único escollo siempre parecía ser el nivel de ocupación de las actrices, que vieron cómo la serie suponía un impulso para sus carreras. Sin embargo, la muerte de Jean-Marc Vallée supone un punto y final a las posibilidades de continuar la serie.