'Colegio Abbott' sigue recogiendo premios después de hacerse con dos premios de los Critics Choice que concede la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá (CCA, por sus siglas en inglés). Los premios a mejor comedia y a mejor actriz de reparto para Sheryl Lee Ralph se unen a los tres reconocimientos de la semana pasada en los Globos de Oro. Como ya sucedió en los pasados Premios Emmy, la actriz que interpreta a la profesora Barbara Howard se ganó a los presentes en la gala con un discurso inspirador sobre seguir adelante y quererse a una misma por difíciles que sean los comienzo. Según dijo, a pesar de los múltiples rechazos cuando tenía 19 años, se quedó con las palabras del actor Sidney Poitier que le aseguró que "era una actriz condenadamente buena". Y después con su habitual tono dramático ha pedido a la cámara que se acerque y ha dicho: "Puedes no gustarle a la gente, no tienen por qué quererte, ni siquiera tienen por qué respetarte, pero cuando te miras al espejo más vale que te guste lo que ves".

La segunda serie triunfadora de la noche ha sido 'Better call Saul' que, después de haberse ido de vacío en los Globos de oro, ha obtenido por fin reconocimiento después de llegar a su fin. Además de como mejor serie dramática, "Better Call Saul" también tuvo premio para su protagonista Bob Odenkir y para Giancarlo Esposito como mejor actor de reparto. El premio a mejor miniserie ha sido para "The Dropout" (Hulu) y su protagonista, la actriz Amanda Seyfried, fue galardonada como mejor actriz de miniserie por su interpretación de Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa tecnológica Theranos.

El actor protagonista de 'The Bear' Jeremy Allen White ha vuelto a recoger un premio como mejor actor de comedia después del Globo de oro, al igual que Jennifer Coolidge, reconocida como mejor actriz de reparto de 'The White Lotus'; mientras que el de mejor actor de reparto en comedia ha sido para Henry Winkler por 'Barry'; y Jean Smart se ha alzado como mejor actriz de comedia por 'Hacks'. Otro que ha repetido premio ha sido Paul Walter Hauser en la categoría de mejor actor de reparto por la miniserie 'Encerrado con el diablo'. Y Niecy Nash-Betts se lo ha llevado en la categoría de mejor actriz por su papel de Glenda Cleveland en el éxito de Netflix, 'Dahmer'. Otras dos serie premiadas han sido 'Pachinko', en la categoría de mejor serie de habla no inglesa; y 'Harley Quinn' como mejor serie animada.

Lista completa de series ganadoras de los Critics Choice

Mejor serie dramática

'Better Call Saul' (AMC)

Mejor actor de serie dramática

Bob Odenkirk – 'Better Call Saul' (AMC)

Mejor actriz de serie dramática

Zendaya – Euphoria (HBO Max)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Jennifer Coolidge – 'The White Lotus' (HBO Max)

Mejor serie de comedia

'Colegio Abbott' (ABC)

Mejor actor de serie de comedia

Jeremy Allen White – 'The Bear' (FX)

Mejor actriz de serie de comedia

Jean Smart – 'Hacks' (HBO Max)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Henry Winkler – 'Barry' (HBO Max)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Sheryl Lee Ralph – 'Colegio Abbott' (ABC)

Mejor miniserie

'The Dropout' (Hulu)

Mejor actriz en una miniserie

Amanda Seyfried – 'The Dropout' (Hulu)

Mejor actor de reparto en una miniserie

Paul Walter Hauser – 'Encerrado con el diablo' (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en miniserie

Niecy Nash-Betts – 'Dahmer' (Netflix)

Mejor serie en lengua extranjera

'Pachinko' (Apple TV+)

Mejor serie animada

'Harley Quinn' (HBO Max)