La nueva serie dramática que protagoniza Robert De Niro, titulada 'Zero Day' y producida por Netflix, será estrenada el próximo 20 de febrero, informó Variety. La serie, que mezcla en su argumento el suspense, la política, los ciberataques y las conspiraciones, tendrá seis episodios.

Junto a De Niro, en el nuevo proyecto de la plataforma aparecerán actores consagrados como Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Dan Stevens y Matthew Modine. Bill Camp, Dan Stevens, Gaby Hoffmann, Clark Gregg y McKinley Belcher III tendrán papeles como estrellas invitadas.

De Niro, de 81 años, interpreta al "respetado expresidente estadounidense George Mullen quien, como jefe de la Comisión 'Zero Day', está encargado de encontrar a los autores de un devastador ciberataque que ha causado caos en todo el país y miles de muertes", según el medio especializado.

'Zero Day' está cocreada por Eric Newman, Noah Oppenheim y Michael S. Schmidt. Eric Newman es conocido por haber sido productor y guionista de Narcos y Narcos: México. Por su parte, Noah Oppenheim es presidente de NBC News y ha participado como guionista en títulos como Jackie, La serie Divergente: Leal o El corredor del laberinto.

Zero Day supondrá el primer papel protagonista De Niro en una serie, aunque no será su debut en la pequeña pantalla. En 2017 encabezó el telefilm 'The Wizard of Lies', que le valió una nominación al Emmy, además de haber participado en entregas de Saturday Night Live y Extras.