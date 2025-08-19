'Frank de la Jungla' se defiende en El Intermedio: "¿Sabéis quién cambia de versión constantemente? Pedro Sánchez"

Raúl López se convertía en Frank de la Jungla para dar dos versiones simultáneas de sus polémicos mensajes en redes sociales. Sus 'argumentos', en este vídeo que ahora recupera en El Intermedio.

'Frank de la Jungla', imitación de Raúl Pérez mediante, visitaba El Intermedio para abordar sus polémicos vídeos en redes sociales donde confesaba haber mentido a sus seguidores para después desmentirlo y afirmar que era fruto de una extorsión.

"Lo he perdido todo, mi santuario, mi familia, hasta mi credibilidad, y mira que me ha costado mantenerla siendo un señor de 50 años que lleva la gorra para atrás", comentaba el 'herpetólogo' en el vídeo sobre estas líneas.

Después de pedir perdón a todo el mundo en directo, 'Frank Cuesta' cambiaba de versión en su 'canal' para decir a sus seguidores que todo es falso: "Forma parte de un guion que me han obligado a leer en esta televisión de rojos prosanchistas", afirmaba.

Más tarde volvía a cambiar el tono y admitía que "hasta ayer pensaba que herpetólogo era experto en herpes" para, de vuelta a su 'canal', pedir una donación de cinco millones de bats "a la cuenta de siempre" y justificarse una vez más: "¿Sabéis quién cambia de versión constantemente? Pedro Sánchez".

Finalmente, se despedía preguntando la dirección de Isabel Díaz Ayuso: "Quiero ir a ver si me devuelve el loro, que lo tengo apalabrado para un asador de pollos en Bangkok".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.