Da igual si no te gustó su final, si fuiste de los que acabó satisfecho o si no has visto ni un episodio. 'Juego de Tronos' fue un fenómeno masivo. Las trifulcas palaciegas de los Lannister, los Stark y los Targaryen, sus dragones, sus caminantes blancos y sus amoríos ya forman parte de nuestro imaginario colectivo. La serie reportó a HBO unos beneficios y una repercusión tan grande que era imposible no pensar en seguir exprimiendo su universo. Cuando la fiebre de los tronos estaba en todo lo alto fueron varios los proyectos derivados de ella que iban a ver la luz. Todo era felicidad y ganas de estrujar a su gallina de los huevos de oro.

Pero cuando 'Juego de Tronos' acabó y esa fiebre bajó, el ímpetu también se relajó y de todas aquellas promesas solo ha sobrevivido una: 'House of the Dragon' ('La Casa del Dragón). Ahora, la ambición por hacerlo igual de bien que con la serie madre es tremenda. La escala va a ser igual o mayor. Los mimbres vuelven a estar aferrados a una novela escrita por George R. R. Martin. Y la fecha de estreno, cada vez más próxima. La intención de HBO Max es la de estrenarla este año. Nosotros os vamos a dejar aquí todas las claves que conocemos sobre esta precuela y también una guía completa con los personajes confirmados hasta ahora. ¡Empecemos!

- 'House of the Dragon' está basada en la novela 'Fuego y sangre' del autor de 'Canción de Hielo y Fuego', George R. R. Martin. Se centra en el periódico histórico en el que los Targaryen, los antepasados de Daenerys, gobernaban Poniente. Esta novela está dividida en dos partes. La primera se publicó en 2018. La segunda no está publicada todavía (ya sabemos de la calma con la que Martin escribe sus novelas...).

- La acción se situará 200 años antes de todo lo acaecido y visto en 'Juego de Tronos'. Pero no será una época tranquila porque la familia Targaryen está dividida en clanes que se disputarán el trono de Poniente a espada y fuego de dragón. Fue una época de guerra civil conocida como la 'Danza de los Dragones'.

- Los protagonistas serán la reina Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon que pelearán por el Trono de Hierro tras el fallecimiento de su hermano Viserys (sí, el hermano de Daenerys, el que murió a manos de Khal Drogo de una forma terrible, heredó ese nombre).

- Los dragones serán muy importantes. Cada clan tenía varios. Aunque no se nos han enseñado nada de ellos en movimiento todavía es de esperar que sea uno de los grandes espectáculos de la serie: los combates plagados de dragones. Pero la serie no se limitará a eso. Habrá batallas en tierra a gran escala.

- El rodaje de la serie comenzó en abril de 2021. A día de hoy la serie sigue en fase de postproducción teniendo en cuenta la cantidad de efectos especiales que hacen falta para recrear a los dragones.

- La banda sonora de 'House of the Dragon' está compuesta por Ramin Djawadi, el mismo autor de la de 'Juego de Tronos' (seguro que si lo pensáis, podéis tararear el tema principal de la serie).

- Los showrunners de la serie no serán David Benioff y D. B. Weiss. Han recogido el testigo Ryan Condal y Miguel Sapochnik (director de alguno de los mejores episodios de 'Juego de Tronos' como, por ejemplo, 'La Batalla de los Bastardos').

- La primera temporada, al igual que casi todas las de 'Juego de Tronos', constará de diez episodios.

El reparto

Tan importante como saber qué se va a contar y cómo se va a contar es conocer a quiénes se van a meter en la piel de unos personajes que, a buen seguro, se meterán en nuestra imaginación y en nuestra cabeza como ya lo hicieron los personajes de 'Juego de Tronos'. Vamos a repasar a los confirmados y los más importantes.

Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock - joven - / Emma D´Arcy - adulta-)

Es la primogénita del rey Targaryen de Poniente y todos la describen como una princesa de auténtica sangre valyria y una jinete de dragones extremadamente capaz. De ella fue de quien Daenerys tuvo que sacar su talento porque es su descendiente. La princesa Rhaenyra nació con todo lo necesario para reinar pero, según cuenta HBO "en un reino como Poniente lo tiene todo... pero no es un hombre".

Viserys Tagaryen (Paddy Considine)

Es el quinto rey Targaryen que ostenta el Trono de Hierro. Fue elegido por los señores de Poniente para sustituir al Viejo Rey Jaehaerys. Es un rey cálido, amable y decente que solo desea llevar a buen puerto el reinado de su abuelo. Pero ser un buen hombre en un reino como el de Poniente no significa necesariamente que pueda ser un gran rey.

Lord Corlys Velaryon 'Serpiente Marina' (Steve Toussaint)

Es el aventurero marino más famoso de todo Poniente. Es rubio pero no es Targaryen. Su pelo refulge así porque también viene de la tierra valyria. Su casa, los Velaryon, son casi tan antiguos como los Targaryen. Son incluso más ricos que los Lannister y tienen la flota armada más poderosa de todo el reino.

Rhaenys Velarion (Eve Best)

Es otra jinete de dragones al igual que Rhaenyra. Es la esposa de Lord Corlys. La han definido como "la reina que nunca existió" porque la pasaron por alto para hacerla reina en favor de su primo Viserys, simplemente por el hecho de ser hombre.

Alicent Hightower (Emily Carey - joven - / Olivia Cooke - adulta -) y Otto Hightower (Rhys Ifans)

Son padre e hija. Otto es la Mano del Rey, puesto que, como recordaréis, siempre ponía a la persona que ostentaba el cargo en serio peligro. Otto sirve con lealtad tanto a su rey como a su reino y no le quita el ojo a Daemon, que podría suponer una seria amenaza. Por su parte, Alicent, se crió en la Fortaleza Roja y posee una aguda perspicacia política pero su relación con Rhaenyra dista mucho de ser la mejor. De hecho son fieras rivales y, las dos, lucharán por reclamar el trono.

Ser Criston Cole (Fabien Frankel)

Personaje que proviene de Dorne. El mismo lugar del que procedía Oberyn Martell, el querido personaje que dio a conocer a Pedro Pascal al mundo en 'Juego de Tronos'. Cole es casi un paria. No tiene derecho ni a tierra ni a títulos. Solo tiene a su favor una destreza casi sobrenatural con la espada y que cuya favor se rifan las distintas casas.

Mysaria (Sonoya Mizuno)

Se la conoce también como Miseria. Es un personaje con un futuro complicado e incierto. Llegará a Poniente sin nada pero se convertirá en un aliado improbable de uno de los herederos al trono: Daemon.

Daemon Targaryen (Matt Smith)

Es el hermano menor de Viserys y heredero al trono. Es un guerrero incomparable y jinete de dragones que posee la verdadera sangre del dragón. Pero según reza la leyenda, "cada vez que nace un Targaryen... se tira una moneda al aire".