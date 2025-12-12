Eva Sannum y el príncipe Felipe fueron a la boda del príncipe Haakon con la polémica Mette-Marit para buscar la aprobación de la realeza

Plebeya, madre soltera y expareja de un narcotraficante... y aún así, se casaba con el príncipe Haakon de Noruega. Mette-Marit prometía abrir las puertas de palacio a las mujeres sin sangre real, pero no fue así para Eva Sannum, la novia del príncipe Felipe.

A finales de los años noventa, el joven heredero al trono de Noruega Haakon Magnus conoció a un joven en un festival de rock. Su nombre es Mette-Marit, era plebeya, madre soltera y expareja de un traficante de drogas. Pero, a pesar de de no cumplir con la imagen de una princesa virginal, se casó con el príncipe. Ellos conforman una de las parejas reales en las que se centra este capítulo de la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' que emite laSexta esta noche.

Ante la presión de la opinión pública, el príncipe Haakon tuvo que comparecer en televisión pidiendo comprensión. Él estaba dispuesto a renunciar a la corona por amor. Mette-Marit, por su parte, tuvo que condenar las drogas públicamente.

"Con un pasado que en ese momento era bastante complicado de encajar dentro de la institución monárquica, se casa con Haakon de Noruega y abre las puertas al resto de plebeyas de Europa", comenta el periodista de la revista '¡Hola!' en este documental.

"La reina Letizia, Mary de Dinamarca, Catalina de Cambridge en Reino Unido... todas vinieron después y fue, en parte, gracias a que Mette-Marit fue una pionera en ese sentido y abrió la veda para que las plebeyas pudieran entrar en las familias reales", añade.

El príncipe Felipe y Eva Sannum, en busca de la bendición monárquica a su relación

Aunque este viaje a la modernización de la institución se cobró alguna víctima. En la boda de Haakon y Mette-Marit, otra pareja de enamorados vivió su propio viacrucis sentimental: el príncipe Felipe y la modelo Eva Sannum buscaron la bendición pública de su noviazgo. Sin embargo, Eva, plebeya y modelo, fue expulsada del paraíso aristocrático por el rey Juan Carlos.

Con el tiempo, Mette-Marit se ha sobrepuesto a la enorme presión por su entrada en Palacio y se ha ganado el respeto de su pueblo. Pero Eva Sannum y el príncipe Felipe tuvieron que romper su noviazgo. Lo suyo fue algo imposible.

