Alfonso Arús, del regalo "envenenado" de la reina Margarita a Mary y Federico de Dinamarca: "¿Por qué cree que les va a ilusionar?"

Análisis en plató

"Como tiene tanto colorido, aquí se cae el garbanzo con tomate y pasa inadvertido", destaca Alfonso Arús de las sillas tapizadas que la reina Margarita ha regalado a Federico y Mary Dinamarca.

Los reyes de Dinamarca han recibido un regalo muy especial de la reina Margarita: dos sillas clásicas con la inicial de casa uno. "A saber dónde las pones", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas directamente asegura que "es un regalo envenenado".

Por su parte, Alfonso Arús analiza la estética de las sillas: "Como tiene tanto colorido, aquí se cae el garbanzo con tomate y pasa inadvertido". "Piensas que es del propio estampado", bromea, por la lado, Tatiana Arús.

Además, Alfonso Arús pregunta por qué cree la reina Margarita que esas sillas les va a ilusionar. "No lo sé, pero el estampado es horrendo", insiste Tatiana Arús mientras Angie Cárdenas afirma que "son sillas muy antiguas que empeoran con ese tapizado".

