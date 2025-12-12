Así es dormir en "el hotel más simple del mundo" en pleno desierto de Jordania: "Te podrá picar un escorpión"

El creador de contenido español Ibai Rider muestra cómo es pasar la noche en una habitación en pleno desierto de Wadi Rum, en Jordania, con vistas espectaculares, pero alguna que otra advertencia sobre escorpiones y tormentas de arena.

Ibai Rider, el creador de contenido español, ha mostrado en su canal de YouTube '@Ibairidervlogs' , "cómo es dormir en el hotel más simple del mundo". "Podrás mojarte si llueve o te podrá picar un escorpión", pero lo que está claro es que las vistas son inigualables.

La habitación se compone únicamente de una cama y una mesa. Sin embargo, la magia del lugar es que está en pleno desierto de 'Wadi Rum', un valle rocoso y rojizo en el suroeste de Jordania donde se han grabado películas como 'Dune: parte 2'. "Si me viene la llamada de la naturaleza, tengo la opción del campo, porque '¡ancha es Castilla!'", bromea el joven, mientras enseña el resto de espacios: una zona común y un baño completo con su ducha en plena cueva. Un alojamiento que le ha costado 60 euros la noche.

Desde el plató de Aruser@s, debaten sobre la peculiar experiencia. "¿Y el día que sopla el viento o llueve qué pasa?", pregunta Alfonso Arús intrigado. "Quizás no llueve, pero te puede pillar una tormenta de arena y necesitarás un 'plan b'", asegura Alba Sánchez.

