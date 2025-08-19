Mayte Alcaraz, sobre Marius Borg, hijo de Mette-Marit: "El Código Penal se le queda corto"

La periodista considera que la princesa noruega "ha metido una oveja negra dentro de palacio". El joven se podría enfrentar a 10 años de cárcel tras haber sido acusado, formalmente, de 32 delitos, entre ellos, cuatro violaciones.

El hijo mayor de Mette-Marit, Marius Borg, ha sido acusado formalmente de cuatro violaciones y otros 28 delitos. Se prevé que el juicio comienze en enero de 2026 y el primogénito de la princesa noruega podría enfrentarse a 10 años de cárcel.

Mayte Alcaraz recuerda que el compromiso entre el príncipe Haakon Magnus y Mette-Marit fue muy polémico dado que se tuvo que romper la tradición, casarse solo con miembros de la realeza, al casarse con una persona plebeya que, además, "era madre soltera, hija de divorciados y no tenía el curriculum que se busca en las casas reales".

"Con este matrimonio se abrió la puerta a otros matrimonios de príncipes herederos con lo que se llama, en esos términos, plebeyas", añade. Alcaraz pone como ejemplo al rey Felipe VI y su boda con Letizia Ortiz.

La periodista expone que Mette-Marit, "ha metido una oveja negra dentro de palacio". "Es verdad que no es el hijo de Haakon, que no forma parte de la realeza, pero se ha criado con presupuesto público y viviendo en un palacio", indica Alcaraz, "va a traer más de un problema". "El Código Penal se le queda corto", concluye.