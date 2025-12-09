Kate Middleton y el príncipe Guillermo acuden con sus hijos al concierto de Navidad con la sorpresa de Kate Winslet

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han acudido con sus hijos al tradicional concierto de Navidad 'Together at Christmas' en la Abadía de Westminster, donde ha sorprendido la presencia de la actriz Kate Winslet.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo han acudido con sus hijos al tradicional concierto de Navidad 'Together at Christmas' en la Abadía de Westminster, Reino Unido. La princesa de Gales ha lucido muy elegante con un espectacular abrigo verde oscuro y unas botas altas negras.

Además, "como ya marca la tradición, los pequeños antes de entrar dejan sus deseos en el árbol", explica Tatiana Arús, que destaca que, junto a los príncipes de Gales, la actriz Kate Winsletse ha convertido en otra de las protagonistas.

"Kate Winslet ha participado de forma muy activa en el concierto", detalla la colaboradora de Aruser@s, que enseña las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.

