Agosto es la época del año en el que suele parar todo. O casi. En el universo de las series también se baja el ritmo pero no del todo. Tanto Amazon Prime Video como Filmin, AppleTV+ o MovistarPlus+ nos traen algunos estrenos interesantes que podemos disfrutar en nuestro lugar de vacaciones favorito. Docuseries, adaptaciones de películas de la década de los 90, fantasía, ciencia-ficción, drama criminal, títulos que han triunfado ya en media Europa... hay bastante variedad. Seguro que a poco que indaguéis, encontráis la vuestra... ¡Vamos allá!

Amazon Prime Video

'All or Nothing': Arsenal' (Docuserie) - Jueves 04

Esta docuserie llevará a los espectadores tras bambalinas de una temporada crucial para uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, en la que se verá como el Arsenal centra todos sus esfuerzos en luchar por el éxito a nivel local y en volver a la competición europea de élite. Además de capturar los altibajos de la vida en el Emirates Stadium y en el Centro de Entrenamiento del Arsenal, las cámaras de All or Nothing seguirán a la plantilla del equipo fuera del terreno de juego para examinar los retos diarios a los que se enfrentan los deportistas de élite durante el exigente calendario de competición.

'A League or Their Own' - Viernes 12

Reimagina y reinterpreta la película de Penny Marshall de los años 90 mientras profundiza en la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional tanto en la All-American Girls Professional Baseball League como fuera de ella. La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson), a Max (Chanté Adams) y a un nuevo grupo de divertidos personajes mientras van labrando sus propios caminos hacia el terreno de juego, conociéndose como equipo y descubriéndose a sí mismos.

AppleTV+

'Después del Huracán' - Viernes 12

Basada en hechos reales y adaptada del libro de la periodista ganadora del Premio Pulitzer Sheri Fink, 'Después del huracán' narra el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de la zona afectada. Cuando subieron las aguas, se cortó la electricidad y el calor se disparó, los exhaustos trabajadores de un hospital de Nueva Orleans se vieron obligados a tomar decisiones que después los perseguirían durante muchos años.

'Las Chicas de Surfside' - Viernes 19

Basada en la exitosa serie de novelas gráficas homónimas de la autora Kim Dwinell, la serie sigue a las mejores amigas Sam y Jade, que resuelven misterios sobrenaturales en su tranquila ciudad costera de California. 'Las chicas de Surfside' deben combinar sus fortalezas opuestas de imaginación y lógica para resolver los misterios, aparentemente sobrenaturales, que se esconden justo bajo la superficie de su ciudad.

'Hermanas hasta la Muerte' - Viernes 19

Nueva comedia de Sharon Horgan ('Catastrophe', 'Shining Vale'). Una deliciosa combinación de comedia negra y suspense ambientada en la costa de Irlanda. Esta nueva serie de 10 episodios sigue las vidas de las hermanas Garvey, unidas por la muerte prematura de sus padres y la promesa de protegerse siempre unas a otras.

MovistarPlus+

'City on a Hill' (T3) - Martes 30

Esta tercera temporada nos lleva a la alta sociedad de Boston, Beacon Hill. Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Rohr (Kevin Bacon) consigue un nuevo y prestigioso trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada. Todo va bien hasta que los secretos comienzan a destaparse...

Filmin

'Los Emigrantes' (Miniserie) - Martes 02

La mayor superproducción escandinava de la temporada es esta miniserie de tres episodios que adapta la novela homónima de Vilhelm Moberg y relata la odisea de una familia sueca que a mediados del siglo XIX emigra a Estados Unidos persiguiendo un sueño de prosperidad. Esta es la historia de una familia sueca al frente de una ola de emigrantes escandinavos que cruzaron el Atlántico a mediados del siglo XIX, con la promesa de encontrar tierras libres en Minnesota para construir propiedades y una economía en auge.

'La Profesora' - Martes 09

Una de las series más controvertidas del año en Reino Unido. Narra la historia de una profesora de instituto que es acusada por uno de sus alumnos de haber mantenido relaciones sexuales con él. La maestra no recuerda nada de aquella noche, lo que no hará más que retorcer las cosas.

'Al You Need' (T1, 2 y 3) - Viernes 12

La serie LGTBI del momento en Alemania, Ambientada en Berlín en la era Grindr, trata sobre cuatro hombres homosexuales y sus desafíos en la vida y en el amor.

'Traces' (T2) - Martes 16

Una serie de atentados mortales traen de cabeza al Instituto Escocés de Ciencias Forenses y Anatomía, mientras Emma y Daniel buscan darle forma a su relación.

'Perni' (T2) - Martes 23

Llegan los seis nuevos episodios de la serie más entrañable de Filmin. Una comedia dramática sobre una mujer que se esfuerza en cuidar de los suyos.

'Sanditon' (T2) - Miércoles 31

La presión de los fans en redes sociales propició la renovación de esta deliciosa serie de época que adapta la novela inacabada de Jane Austen.

AMC+

'Moonhaven' - Jueves 11

Thriller de suspense ambientado en una comunidad utópica construida en la Luna. Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna y encargado de buscar las soluciones para acabar con los problemas que amenazan a la civilización en la Tierra. Bella, que no es partidaria de este hipotético 'paraíso' lunar, se verá envuelta en una conspiración para hacerse con el control de la inteligencia artificial responsable de los milagros de Moonhaven. Uniéndose a un detective local, Paul Serno (Dominic Monaghan), intentarán detener a las fuerzas que quieren destruir la última esperanza de la Tierra antes de que se destruyan ellos mismos.

'Fatal Injections' - Jueves 25

Producción creada por Eva Sigurðardóttir y Kolbrún Anna Bjornsdottir y repartida en ocho episodios de veinticinco minutos donde las relaciones modernas y las nuevas formas de amar son los temas principales de la trama. La relación entre Maiken (Amalie Dollerup) y Jacob (Jonathan Harboe) se ha estancado. Con una casa adosada y un bebé 'en proyecto' han entrado en la vida adulta y la pasión ha desaparecido casi por completo. Todo eso da un giro cuando Ida (Josefine Frida Pettersen) entra en sus vidas. Ida es noruega, bella y seductora y logra impulsar la relación entre Maiken y Jacob. Además, el trabajo algo tedioso de Maiken como enfermera administrativa cambia cuando ayuda con éxito a Ida a resucitar a un paciente con un paro cardíaco.

Starzplay

'Power Book III: Raising Kanan' - Domingo 14

Ambientada en los primeros años de la década de 1990, la tercera serie del Universo 'Power' cuenta la historia de origen del personaje favorito de los fans 'Kanan Stark' y su entrada en el mundo criminal de la mano de su madre, que dirige despiadadamente el imperio de la droga de la familia. Al comenzar la segunda temporada, Raquel 'Raq' Thomas se ha hecho con el control del tráfico de drogas de la ciudad, pero su hijo se le escapa. Kanan Stark regresa a Queens con la incertidumbre de su futuro en el negocio familiar, y debido al persistente secreto del detective Howard, está aún más inseguro de su pasado.