Los fans de 'Doctor Who' estaban huérfanos. La doctora del tiempo actual, Jodie Whittaker, ya había anunciado que dejaba el personaje al igual que el que hasta ahora había sido el showrunner de la serie: Chris Chibnall. Parece que poco a poco pueden ir sintiéndose tranquilos porque las noticias son más que tranquilizadoras. Para empezar, ya hay nuevo actor para encarnar al que será el 14º doctor en 2023: Ncuti Gatwa, uno de los protagonistas de 'Sex Education' de Netflix y ganador del BAFTA por encarnar a Eric (el mejor amigo del protagonista), ha sido elegido para subirse a bordo de la Tardis. El actor ya ha comentado lo importante y especial que es para él ponerse al frente de una serie tan mítica como 'Doctor Who'...

"No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Este papel y esta serie significan mucho para muchos en todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis predecesores, de increíble talento, ha manejado esa responsabilidad y ese privilegio únicos con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo. Russell T. Davies es casi tan emblemático como el propio Doctor y poder trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, increíblemente inteligente y llena de peligro. El campo de juego metafórico de un actor. Todo el equipo ha sido muy acogedor y realmente da su corazón a la serie. Y por mucho que sea desalentador, soy consciente de que me estoy uniendo a una familia que realmente me apoya. A diferencia del Doctor, puede que sólo tenga un corazón, pero lo estoy dando todo a esta serie". Como podéis leer, está más que encantado

Y sí, habéis leído bien porque además de la llegada de Gatwa, hay más buenas noticias. Ya se sabía pero no por ello podemos dejar de destacarlo. Russell T. Davies vuelve a ponerse al frente de 'Doctor Who' como showrunner 12 años después de haberlo dejado. Vuelve con un caché mucho mayor del que tenía hace una década cuando era responsable de esta ficción. Desde entonces ha creado series tremendas como 'Years and Years' o 'It´s a Sin'. El propio Davies tampoco ha tardado nada en elogiar al nuevo doctor: "Ncuti nos deslumbró, se apoderó del Doctor y se hizo con las llaves de la Tardis en cuestión de segundos”.

Pero en este movimiento no todos ganan. Está por ver cómo afectará la marcha de Ncuti a 'Sex Education'. No se ha confirmado si podrá compaginar los dos trabajos o tendrá que dejar a su amigo Asa Butterfield un poquito más solo en el instituto Moordale. Si queréis alguna pista, podemos deciros que hay ya un precedente. Simone Ashley, que interpretaba a Olivia Hannan, dejó la ficción para subirse al carro de la 2ª temporada de 'Los Bridgerton'. Veremos si Ncuti Gatwa hace algo parecido.