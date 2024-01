Los premios que otorga la asociación de críticos de cine y televisión de Estados Unidos los Critics Choice Awards han replicado los galardones de los Globoso de Oro a 'Succession' como mejor serie dramática, 'The bear' como mejor serie de comedia y 'Bronca' como mejor miniserie.

Igualmente, los protagonistas de 'Succession' se han llevado los premios a mejor actor y mejor actriz de drama, mientras que Jeremy Allen y Ayo Edebiri han ganado los mismo galardones en la categoría de comedia. Del mismo modo Ali Wong y Steven Yeun han ganado como mejor actriz y mejor actor de miniserie. La diferencia es que en lugar de Matthew Macfayden, en esta ocasión ha sido Billy Kudrup quien se ha llevado el premio a mejor actor de reparto por 'The morning show', en la categoría femenina Elizabeth Debicki ha ganado por 'The Crown'. Además, 'Lupin' se ha llevado el premio a mejor serie en lengua no inglesa y

Lista completa de series ganadoras en los Critics Choice Awards

Mejor serie dramática

'Sucesión' (HBO Max) - GANADORA

'The Crown' (Netflix)

'The Diplomat' (Netflix)

'The Last of Us' (HBO Max)

'Loki' (Disney+)

'The Morning Show' (Apple TV+)

'Star Trek: Nuevos mundos extraños' (Paramount+)

'Lakers: tiempo de ganar' (HBO Max)

Mejor actor de serie dramática

Kieran Culkin - GANADOR

Tom Hiddleston

Timothy Olyphant

Pedro Pascal

Ramón Rodríguez

Jeremy Strong

Mejor actriz de serie dramática

Sarah Snook - GANADORA

Jennifer Aniston

Aunjanue Ellis

Bella Ramsey

Keri Russell

Reese Witherspoon

Mejor serie limitada

'Beef' (Netflix) - GANADORA

'Todos quieren a Daisy Jones' (Prime Video)

Fargo (FX)

'Fellow Travelers' (SkyShowtime)

'Lecciones de química' (Apple TV+)

'Love & Death' (HBO Max)

'Asesinato en el fin del mundo' (Disney+)

'Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank' (Disney+)

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

Steven Yeun ('Bronca')- GANADOR

Matt Bomer ('Fellow Travelers')

Tom Holland, ('The Crowded Room')

David Oyelowo ('Lawmen: Bass Reeves')

Tony Shalhoub ('Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie')

Kiefer Sutherland ('The Caine Mutiny Court-Martial')

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Ali Wong, ('Bronca)- GANADORA

Carla Gugino ('La caída de la casa Usher')

Kaitlyn Dever ('No One Will Save You')

Brie Larson ('Lecciones de Química')

Bel Powley ('Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank')

Sydney Sweeney ('Reality')

Juno Temple, ('Fargo')

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Maria Bello ('Bronca') - GANADORA

Billie Boullet ('Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank')

Willa Fitzgerald ('La caída de la casa Usher')

Aja Naomi King ('Lecciones de Química')

Mary McDonnell ('La caída de la casa Usher')

Camila Morrone ('Todos quieren a Daisy Jones')

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

Jonathan Bailey ('Fellow Travelers') - GANADOR

Taylor Kitsch, ('Painkiller')

Jesse Plemons, ('Love & Death')

Lewis Pullman ('Lecciones de Química')

Liev Schreiber ('Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank')

Justin Theroux ('White House Plumbers')

Mejor serie de comedia

'The Bear' (Disney+) - GANADORA

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO | Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Poker Face (Peacock)

Reservation Dogs (FX)

Shrinking (Apple TV+)

What We Do In The Shadows (FX)

Mejor actor de serie de comedia

Jeremy Allen White ('The Bear') - GANADOR

Bill Hader, Barry (HBO | Max)

Steve Martin, Only Murders In The Building (Hulu)

Kayvan Novak, What We Do In The Shadowss (FX)

Drew Tarver, The Other Two (HBO | Max)

D'Pharaoh Woon-A-Tai, Reservation Dogs (FX)

Mejor actriz de serie de comedia

Ayo Edebiri ('The Bear') GANADORA

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson, Abbott Elementary (ABC)

Bridget Everett, Somebody Somewhere(HBO | Max)

Devery Jacobs, Reservation Dogs (FX)

Natasha Lyonne, Poker Face (Peacock)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Meryl Streep ('Solo asesinatos en el edificio') GANADORA

Paulina Alexis, Reservation Dogs (FX)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Janelle James, Abbott Elementary (ABC)

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary (ABC)

Jessica Williams, Shrinking (Apple TV+)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach ('The Bear') - GANADOR

Phil Dunster ('Ted Lasso')

Harrison Ford, ('Shrinking')

Harvey Guillén, ('Lo que hacemos en las sombras')

James Marsden, ('Jury Duty')

Henry Winkler, ('Barry')

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Elizabeth Debicki ('The Crown') GANADORA

Nicole Beharie, The Morning Show (Apple TV+)

Sophia Di Martino, Loki (Disney+)

Celia Rose Gooding, Star Trek: Nuevos mundos extraños (Paramount+)

Karen Pittman, The Morning Show (Apple TV+)

Christina Ricci, Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie en lengua extranjera

'Lupin (Netflix) - GANADORA

Bargain (Paramount+)

The Glory (Netflix)

The Good Mothers (Hulu)

The Interpreter of Silence (Hulu)

Mask Girl (Netflix)

Moving (Hulu)

Mejor serie de animación

'Scott Pilgrim da el salto' (Netflix) - GANADORA

'Bluey' (Disney+)

'Bob's Burgers' (Fox)

'Harley Quinn' (HBO Max)

'Star Trek: Lower Decks' (Paramount+)

'Young Love' (HBO Max)