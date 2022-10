En el Madrid de los 90 hubo una banda llamada 'Los Miami' que se hizo famosa por llegar a controlar el lado más turbio del ocio nocturno de la capital. A principios de los 2000 se consolidaron como reyes del tráfico de cocaína gracias a una red de matones y porteros de discoteca que no dudaban en aplicar los métodos más violentos para defender sus intereses.

Pronto empezaron a llenar portadas por su desmedida agresividad y su líder, un hombre llamado Juan Carlos Peña, acabó ganándose el mote de El Inmortal por salir casi airoso -llegó a perder una pierna- de multitud de atentados contra su vida. Este mafioso sin escrúpulos ha inspirado el personaje central de 'El inmortal', la nueva serie de Movistar Plus+ protagonizada por Álex García.

¿Cómo es 'El Inmortal'?

En 'El Inmortal' encontramos una adaptación muy libre de lo que fueron Los Miami. Quien quiera saber más sobre los originales siempre puede acudir a los numerosos artículos de prensa que hablaron sobre ellos en la época, o a los que sirvieron para recordar su historia cuando, en 2018, saltó la noticia sobre el enésimo ajuste de cuentas entre ellos.

Como punto de partida, la existencia de aquellos criminales es muy interesante porque nos permite viajar a una ciudad concreta en una época específica. Madrid en los 90 era un escenario que, por motivos que estamos a punto de descubrir, resulta especialmente impactante y otorga a 'El Inmortal' una atmósfera que suma y ayuda a hacer más creíble la historia. Los guionistas se han regocijado sin cortapisas en esa realidad, pero también han creado una familia cargada de prismas en la que sus integrantes son personajes capaces de complementarse haciéndonos conscientes de su propia complejidad.

El viaje a los 90

Nos vamos de viaje a una España muy distinta a la actual y los creadores de 'El Inmortal' han hecho un gran esfuerzo para que esta inmersión sea plena. En el plano sonoro oiremos noticias de radio originales de aquellos años y canciones que van desde 'Jesucristo García' de Extremoduro a 'Aquí no hay playa' de The Refrescos.

Meterme en un personaje del barrio de Aluche en esa época es un regalo.

La estética visual, en consonancia con la década, se apoya en aquellas indumentarias de barrio trabajador que cada uno adquiría como podía. Como dice Marcel Borrás, que hace de Rober, "en la serie era la leche vestirse diferente, llegar a una calle y que hubieran puesto coches de otra época, a mi los 90 me quedan lejos, nací en el 89 y cuando el equipo flipaba con el mítico coche yo no sabía de qué hablaban. Pero me gustó más aún lo de que fuera en Madrid. Siendo de Olot, Cataluña, tener la oportunidad de meterme en un personaje del barrio de Aluche en esa época es un regalo porque puedes ser otro y vivir en otro ambiente".

Aquí tenéis un vídeo del rodaje de 'El Inmortal' en el que podréis ver esa atmósfera de la que habla Borrás.

La historia

José Antonio, el protagonista de esta serie, es un chaval de familia humilde de un barrio obrero de Madrid que decide dejar de trapichear para otros y hacerse con una cuota del mercado de la coca en España. Ya conoce a algunos proveedores y buscará más. Sabe quienes son sus competidores y tratará de eliminarlos. Tiene gente que le quiere a su alrededor y acabará involucrándolos y, sobre todo, ostenta una personalidad arrolladora que le lleva a perseguir lo que quiere sin miramientos y sin pararse a pensar en la consecuencias que sus acciones tienen para los demás.

En el siguiente vídeo intuiréis que José Antonio juega al límite porque solo quien está dispuesto a arriesgarlo todo podrá llegar a tocar el cielo, y él lo sabe.

Principales personajes

El protagonista de 'El Inmortal', como dice su intérprete Álex García, "fue apareciendo desde el pulso constante con el resto de personajes". De este modo, el líder de Los Miami va mostrando un lado más sensible con Isabel, su nueva novia de pija de clase alta, más visceral con Maui, su pareja desde el principio de la serie, más inocente con Sebas, su hermano pequeño, más tierno con su madre y más carnal con su mejor amigo Marcel.

La familia de actores que defienden a todos estos personajes son Teresa Riott como La Rubia, Emilio Palacios como Sebas, María Hervás como Isabel, Claudia Pineda como Maui, Jason Day como Fausti, Marcel Borràs como Rober, Jon Kortajarena como Caballero, Francis Lorenzo como el Comisario Corvarán o la cantante Chanel Terrero. Os dejo un vídeo a continuación para que podáis conocer a la banda completa.

Sebas, el hermano de José Antonio es, en palabras de Palacios, "un tío con buen corazón superado por las circunstancias''. Abrumado por la presencia de su hermano, trata de estar todo el rato a la altura y no para de meter la pata. Quiere pertenecer, ser alguien y que se le tenga en cuenta. Para ello, trata de ser más papista que el papa y arenga todo el rato a José Antonio tratando de que vaya un paso más allá. Cuando toca repartir guantazos al tío no le faltan narices, pero también sabe lo que es irse calentito a casa. El problema es que no tarda un pelo en engancharse a la merca que mueve su hermano y eso, obviamente, traerá problemas.

Quien también está enganchadísimo a las drogas es el personaje de Jon Kortajarena, un presentador de televisión llamado Caballero que funciona como conexión entre la banda y la jet set. El actor y modelo lo describe como "alguien sumido en una soledad extrema que es un auténtico experto en tapar sus problemas".

El mundo de la moda me ha ayudado a meterse en la piel de Caballero.

Kortajarena asegura "haber conocido a gente así en el mundo de la moda me ha ayudado a meterse en la piel de Caballero, gente con una máscara muy potente que está muy rígida en esa máscara porque cuando te la quitas el miedo y el vacío son impresionantes". Lo curioso es que su personaje acaba encontrando en la banda una especie de familia y, aunque en un primer momento la violencia no va con él, acaba explotando y convirtiéndose en uno de sus integrantes más agresivos.

Una mujer fundamental en la trama es La Rubia. La mafiosa interpretada por Teresa Riott entra en el equipo por todo lo alto. Ella viene de ese mundo y José Antonio se da cuenta enseguida. La rubia es un pibón pero, como dice Riott, también es "es controladora, observadora y sabe leer los escenarios". Para no hacer spoiler, solo diremos que está claro que hay enemigos a los que vale más la pena sumar a tus filas.

La Rubia tampoco se quedará fuera de la descarga violenta de sus instintos. De hecho, la actriz confesó que llegó a hacerse un moratón en una rodilla tras llevar al extremo una escena para que fuera creíble. "No somos expertos pero reconozco que tuvo algo de terapéutico. De interpretar a La Rubia me llevo eso, haber experimentado esa libertad para hacer lo que te dé la gana".

Alguien que también estará dispuesta a dar su vida, aunque de forma diferente, es Maui. La joven mexicana interpretada por Claudia Pineda es la novia de José Antonio y ser verá metida en un pulso con la realidad para mantenerlo a su lado. Ella es pura, auténtica, apasionada y está desprovista de la ambición desmedida de su pareja.

Quien no haya vivido una relación tóxica que tire la primera piedra.

El presente es su lugar, lo cotidiano es su mundo, la proximidad y la sencillez son sus armas para ser feliz y nada de eso parece encajar con esa bestia que José Antonio tiene dentro y que amenaza con llevárselos a los dos por delante. En su dolorosa circunstancia también hay un aprendizaje, sino que se lo digan a Pineda, que ha asegurado que Maui le ha permitido reflexionar sobre cómo se ha movido en sus propias relaciones sentimentales. "A mi Maui me ha enseñado a preguntarme ¿quieres seguir ahí? porque ya sabes cuáles son las consecuencias si te quedas". Y sentencia que "quien no haya vivido una relación tóxica que tire la primera piedra".

El contraste de Maui está en Isabel, el personaje interpretado por María Hervás. Pija y elegante, Isabel parece pertenecer a otro mundo, pero lo cierto es que todo lo que representa el camino recién emprendido por José Antonio le atrae. Ella tampoco va a detenerse para mirar a su alrededor, ni sus amigas, ni su familia serán un escollo una vez que sus propias reticencias iniciales queden superadas por la tenacidad y la personalidad de su inmortal pretendiente.

La libertad

Es curioso cómo hablando con los actores españoles de 'El Inmortal' la palabra libertad aparece continuamente. No así con los latinos, como veréis más abajo. Álex García es el primero en apuntar que esto tiene mucho que ver con que la serie ocurra en los 90. "A mi me pilló pipiolo, pero es una época en la que todos parecían ir un poco desbocados y se tomaron decisiones que nos han dejado un poco desmembrados hoy en día".

El actor habla de un tiempo sin teléfonos móviles en el que un portero de discoteca te partía la cara y se quedaba tan pancho. "Hoy lo primero que piensa es que le están grabando y se corta de hacer ciertas cosas". Para Álex "lo que ocurrió con 'Los Miami', de aquella manera, hoy en día sería imposible".

Otra confidencia interesante de García es la de la transformación que el personaje provocó en él como persona. El actor asegura que aprendió a "no estar tan pendiente de la opinión de los demás, yo era más de los de me importa mucho lo que piensen los demás. Trabajé eso para preparar a José Antonio, él confía en lo que siente y tira para adelante sin que le importe nada". Esto, obviamente tiene una parte negativa pero hay en ese personaje que, oyendo hablar a su intérprete parece ser lo que le convierte en un líder para los suyos.

Sentir placer con la violencia fue una de las experiencias más liberadoras que he vivido últimamente.

Pero El Inmortal no es el único en sentir algo similar, ni su intérprete él único en notar un cambio a raíz de haberse enfrentado al personaje. Jon Kortajarena aseguró haber llegado a sentir miedo por experimentar placer al ejercer la violencia de un modo que jamás se permitiría en su vida real. Al mismo tiempo dice que "sentir placer con la violencia fue una de las experiencias más liberadoras que he vivido últimamente".

Riott y Palacios se expresan de forma similar, pero no así Jason Day y Claudia Pineda, que interpretan a Fausti y Maui, los personajes de procedencia latinoamericana. Day, de origen peruano, cuenta que trató de imprimir a su personaje sus propias raíces. "La mayoría de personajes de esta historia pasan por el descubrimiento y la apertura y ven que no hay límites. Pero a Fausti le pasa lo contrario, no quiere líos, quiere preservar el negocio tal y como era, sabe de los riesgos de soñar alto, de querer ampliar mercados. Es un personaje que no se libera como los demás, eso habla de su origen, del lugar de donde vienen, de todo lo que ha perdido ya". Por aquel entonces, según puntualiza el actor, era normal que un tío como Fausti bajara la cabeza y dejara que decidieran los españoles.

Igual le ocurre a Maui, que como dice Claudia Pineda "no piensa soltar su cultura, su sangre. No quiere eso que se encuentra en los 90 en Madrid, sigue mirando para su madre y su abuela mexicanas". Por ello Maui no llega a liberarse, ya que también intuye las consecuencias de meterse más y más en el mundo del narco y trata de evitar que José Antonio recorra ese camino.

Curiosidades del rodaje

Un punto importante en la espectacularidad de la llegada de la banda a las trifulcas en la serie es que o hagan acompañados de perros. Rober, el mejor amigo de José Antonio, parece criar razas agresivas por afición, pero sus mascotas acaban siendo una parte imprescindible de la banda, al nivel de cualquier otro de sus componentes.

Para llegar a trabajar con estos animales, el actor tuvo que ir a conocer a los perros dos meses antes del rodaje. "Al principio me pareció una locura, pero luego entendía que había sido un acierto porque cogí confianza con ellos". Así lo aseguraba el Borràs, que también detalla que "los perros saben perfectamente lo que hacen, están adiestrados adiestrados para eso y se lo pasan bien, es como un juego, solo hay que ver que en realidad están meneando el rabo todo el tiempo".

Otro dato curioso tiene que ver con la realización y el concepto visual. En 'El inmortal' se da un fenómeno voyeur alimentado por una cámara que pareciera estar calculadamente abandonada al final de cada capítulo para hacernos testigos de alguna acción que podría parecer casi un descarte del rodaje. La sensación que genera es interesante y se ve reforzada por la acción de otra cámara utilizada por uno de los actores para sacar planos que pudieran parecer casi robados. Una incursión atípica dentro de las escenas cuya inclusión en la edición definitiva nos hace más partícipes del relato.