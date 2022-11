'The Sandman', el dios de los sueños secuestrado en nuestro mundo, volverá con nuevos episodios. Se trata de la adaptación audiovisual de las novelas gráficas del escritor Neil Gaiman, que constaron de 75 números de los que han salido numerosos spin-offs y precuelas. Pese a ser un un clasicazo de la historia del cómic de finales de los 80, su desembarcó en la pequeña pantalla se demoró durante décadas por la complejidad de la trama y la dificultad de hacer una producción a la altura de su trama.

El paso dado por Netflix creó una gran expectación y la serie fue uno de los lanzamientos del género fantástico más importantes de 2022. 'The Sandman', pese a no estar entre los títulos más vistos de la plataforma, cosechó unos datos muy reseñables. Como destaca Deadline, su primera temporada, que constó de diez entregas más un episodio doble que se agregó por sorpresa, acumuló una media de setenta millones de horas de visualización semanales durante su primer mes de vida.

La serie cuenta la historia de Morfeo, el personaje interpretado por Tom Sturridge, que fue secuestrado y retenido en un mundo de humanos contra su voluntad durante un siglo. Una vez liberado, comprueba que algunas pesadillas creadas por él campan a sus anchas generando el caos y sumiendo a miles de personas en sueños terribles de los que no consiguen escapar. Morfeo está determinado a retomar el control, pero no se lo van a poner fácil.

Por un despiste

Una vez más, la noticia de la renovación llegó por una filtración accidental. El pasado miércoles la editorial DC Comics, responsable de la publicación de los libros de Gaiman, publicó un tweet en el que decía "El sueño continúa. The Sandman regresará con nuevos episodios basados ​​en varios volúmenes de la novela gráfica de Neil Gaiman para explorar aún más historias de los Eternos".

La publicación de Twitter fue eliminada pero el revuelo ya era imparable entre los fans. Aunque no fue inmediata, la escalada de reacciones oficiales fue produciéndose poco a poco. Por un lado, el propio Gaiman salía al paso diciendo que "Los rumores son ciertos. Netflix está feliz de que tantos de vosotros hayáis visto 'The Sandman', y lo que todos esperábamos que sucediera...finalmente ha sucidido...". Además, otro tweet de ayer mismo venía a confirmar la noticia de la llegada de la segunda temporada para acabar con cualquier tipo de rumorología en contra.

Los Eternos son la familia compuesta por Morfeo y sus hermanos que, al igual que él, son inmortales y representan elementos esenciales que conforman el universo tal y como lo conocemos. Ellos son Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desesperación y Delirio. Para conocerlos mejor os dejamos este artículo en el que os contamos todo sobre los personajes y cómo les afecta el desaguisado generado por el secuestro del dios del sueño.

El problema de la continuidad, desde luego, no iba a ser de contenidos. El propio productor Allan Heinberg ya había declarado en la publicación NME que cuentan con material de sobra para seguir adelante si se lo permiten. Por lo que se desprende de las declaraciones de Heinberg, mientras haya espectadores interesados, la serie podría estirarse tanto como las novelas de las que parte.

Para recién llegados

Esta no es una ficción pensada exclusivamente para amantes de los espectaculares cómics de The Sandman. Al contrario, Netflix ha buscado presentar meticulosamente la trama principal desde el capítulo uno para cualquiera pueda sumarse fácilmente al universo de los Eternos. Todas las claves de la historia que revolucionó el mundo del cómic a finales de los 80 es desgranada desde el minuto uno sin dar nada por hecho. Todos los detalles y el punto álgido de la temporada os los contamos aquí.

Lo fundamental es que la hechura visual es espectacular y por eso muy posible que quien vea el primer episodio de 'The Sandman' no pueda evitar engancharse. Los ambientes propuestos, el trabajo de los actores y la envergadura de la problemática que plantea son brutales y hacen que el arranque de la serie resulte realmente impactante. Quizá, teniendo en cuenta las últimas novedades, quienes no lo hayan hecho aún, podrían tener ante sí la oportunidad perfecta para echarle un vistazo.