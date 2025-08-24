Ahora

El cabreo de Antonio Maestre con el PP por los incendios: "La única política que hace es rebajar los impuestos a los ricos"

"Cuando Ayuso dejó morir entre dolor y sufrimiento a 7.291 personas la culpa era de Pablo Iglesias, y cuando Mazón se estaba poniendo fino en El Ventorro mientras morían 228 personas y nadie lo localizaba, la culpa era de Teresa Ribera", ha criticado el periodista.

Antonio Maestre

Antonio Maestre ha defendido en laSexta Xplica que "el responsable de la extinción y la prevención de incendios" no es el Gobierno, sino "las comunidades autónomas". "Lo es Barbón en Asturias, Mañueco en Castilla y León y Rueda en Galicia", ha señalado, tras lo que ha criticado que "la política que hace el PP única y exclusivamente es rebajar los impuestos a los más ricos".

"Al hacerlo, se queda sin recursos públicos y sin dinero para dotar los servicios públicos, y los pocos que no puede eliminar de forma completa los privatiza; y cuando viene la emergencia y no hay los recursos públicos para atenderla, empiezan a soltar mierda y a decir que la culpa es de otro", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Cuando Ayuso dejó morir entre dolor y sufrimiento a 7.291 personas la culpa era de Pablo Iglesias, y cuando Mazón se estaba poniendo fino en El Ventorro mientras morían 228 personas y nadie lo localizaba, la culpa era de Teresa Ribera". "Eso es lo que hace el PP, y es indecente e indigno", ha concluido.

