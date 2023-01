El próximo 5 de marzo se estrena en ATRESplayer PREMIUM la nueva serie original 'Nacho' protagonizada por Martiño Rivas y que a través de ocho episodios cuenta desde sus inicios la historia del famoso actor de cine porno Nacho Vidal y al mismo tiempo muestra cómo es esta lucrativa industria desde dentro. Además de Rivas en el papel de Nacho Vidal, la serie también cuenta con María de Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar o Nancho Novo.

Tras la salida del mercado español de Lionsgate+, 'Nacho' llegará a ATRESplayer PREMIUM y antes de su estreno ya hemos podido ver el tráiler. Tal y como se ve en el avance, la serie va desde su nacimiento a principio de los 70 en una familia religiosa hasta su éxito en la industria del porno gracias su talento que va más allá de los famosos "25 centímetros". "Tienes un don y lo tienes que explotar", le dice en una escena de la serie el personaje de Sara Bernat, que interpreta María de Nati, antes de entrar en la sala Bagdad de Barcelona.

"Así que mi madre iba a la iglesia yo encontré mi propio templo, un lugar donde pudieran venerarme", dice en primera persona la voz en off del protagonista. Una frase que resume en pocas palabras cómo Nacho Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá, pasa de una familia convencional y católica en la que se le considera un fracasado a demostrar su gran talento, impulsado por Sara Bernat, el primer gran amor de su vida. Y así comienza en la década de los 90 su carrera hacia el éxito internacional en el cine para adultos, una trayectoria que además permite explorar las entretelas del cine para adultos.

Planteada como una comedia dramática, la serie muestra además la vida y la intimidad de diferentes personajes de la industria en todos los ámbitos y cuáles son sus inquietudes, sus sueños, sus conflictos… En otro momento del tráiler, se ve a la actriz Miriam Giovanelli como Bellísima, una actriz y compañera de rodaje de Nacho Vidal que aspira a actuar en Hollywood, y que en una escena se lamenta porque no se siente respetada: "Yo solo quiero que se me valore y se me respete".

Desde la plataforma afirman que 'Nacho' ofrece "una mirada sensible y emotiva, sin evitar la crudeza o el dolor cuando es necesario, dado el particular mundo en el que se mueven los protagonistas de la serie y los límites morales de la sociedad del momento". En la serie también aparecen Carmen Conesa, Montse Guallar, Albert Bart, Marina Gatell, Penélope Guerrero, Rubén Jiménez, Juan Carlos Veliido, Paola Bontempo y Nuria Herrero.

Creada por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira y Diego Sotelo, cuenta con Teresa Fernández-Valdés como showrunner que comparte con Ramón Campos la producción ejecutiva. Los directores al frente son David Pinillos, Beatriz Sanchís y Eduardo Casanova. Y el guion está firmado por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo, y Flora G. Villanueva.