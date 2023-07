'Las flores perdidas de Alice Hart' llega el 4 de agosto a Prime Video con Sigourney Weaver a la cabeza de un extraordinario reparto y el sello del equipo de producción de 'Big little lies' y ‘Nueve perfectos desconocidos’. El inquietante tráiler avanza un título que apunta maneras para convertirse en uno de los thriller de la temporada.

La serie está ambientada en Australia y sigue a Alice Hart en diferentes etapas de su vida, por lo que la historia se divide en varias líneas argumentales a lo largo de sus siete capítulos. A los 9 años, la protagonista pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio. "Cuando era pequeña fantaseaba con fuego", se escucha decir a una Alice adulta (Alycia Debnam-Carey) que da paso a una voz infantil: "El fuego es un elemento que requiere tres cosas para arder: fricción, combustible y oxígeno". En las imágenes se ve al personaje que siendo una niña parece provocar el incendio de su propia casa. No sabemos si podemos fiarnos de unas escenas que parecen recuerdos confusos de lo que sucedió años atrás. Después del suceso, la pequeña se traslada a vivir con su abuela June (Sigourney Weaver) a la granja de flores Thornfield, donde por lo que parece no será la única persona que arrastra un trauma.

La granja cuenta con toda una comunidad de mujeres que tratará de arropar a la niña, pero eso no será suficiente, ni evitará que Alice descubra los secretos que rodean su pasado y a su familia. El mundo de las flores y platas autóctonas sirven de escenario y son prácticamente un personaje más de la historia a través del cual se consigue expresar los inexpresable. Alice sigue creciendo y culminará emocionalmente en el momento en el que se encuentre luchando por su vida contra el hombre al que ama.

La serie cuenta con todos los ingredientes para estar a la altura de los mejores thrillers dramáticos: una pequeña población en un lugar inhóspito, inquietantes relaciones vecinales, una familia asolada por los secretos a lo largo de varias décadas, múltiples sospechosos y una historia de amor perturbadora.

Sigourney Weaver ('Avatar: el sentido del agua') interpreta a June Hart, Asher Keddie ('Nueve perfectos desconocidos') a Sally Morgan, Leah Purcell ('Prisión Wenrworth') a Twig North, Frankie Adams ('The Expanse') a Candy Blue y Alycia Debnam-Carey ('Fear the walking dead') a Alice Hart. También forman parte del reparto Alexander England ('Cómo satisfacer a una mujer'), Charlie Vickers ('El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder'), Tilda Cobham-Hervey ('I Am Woman'), Sebastián Zurita ('Cómo Sobrevivir Soltero'), Alyla Browne ('Nine Perfect Strangers'), y Xavier Samuel ('Elvis').