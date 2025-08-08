Ramoncín carga contra la trivialización de Franco: "Fue un criminal y genocida, no un meme"

Ramoncín denuncia la banalización de Franco y su figura convertida en meme. Durante Más Vale Tarde, recordó que fue un dictador, criminal y genocida, y reclamó dejar las bromas para educar sobre los años de dictadura y la tragedia de la Guerra Civil española.

"Estoy harto de ver a Franco, incluso más que cuando vivía. Me molesta que lo conviertan en un meme y que se hagan bromas con su nombre", ha expresado Ramoncín durante Más Vale Tarde, en una conversación sobre los actos por los 50 años sin Franco.

El cantante fue claro al definir al dictador: "Franco no fue solo un dictador, sino un criminal, un genocida y un traidor. Tenía todo el poder, como otros tantos, de un color o de otro".

Por eso, Ramoncín insistió en la necesidad de dejar atrás las bromas y educar a la sociedad sobre quién fue realmente: "Hay que recordar a la gente lo que significaron 40 años de dictadura y una guerra civil que se llevó por delante a miles de españoles".

