Si hace unas semanas descubríamos la misteriosa figura de Cristóbal Balenciaga en la serie de Disney+, ahora es el turno de Apple TV+ que estrena el 14 de febrero 'New Look'. La serie se centra en el diseñador Christian Dior al que da vida Ben Mendelsohn ('El visitante'), pero tampoco se olvida de Coco Chanel, interpretada por Juliette Binoche ('The Staircase'), otra figura mítica de la alta costura.

Creada por Todd A. Kessler y compuesta de 10 episodios, la ficción se inspira en hechos reales para reflejar la industria parisina de la alta costura durante la II Guerra Mundial y en los años posteriores cuando la moda se moderniza. Tras el estreno de los tres primeros capítulos, cada miércoles habrá una nueva entrega.

Ambientada en París durante la ocupación nazi, la serie muestra un momento crucial del siglo XX para la industria de la moda con la llegada de Christian Dio que ve crecer su fama y su influencia ante la atenta mirada de sus rivales. Su carrera convive con la de otros diseñadores de la época como Coco Chanel, Pierre Balmain o Cristóbal Balenciaga.

El nombre de la serie se refiere al nombre con el que la periodista de moda Carmel Snow bautizó la nueva silueta que propuso el diseñador francés en su primera colección de alta costura el 12 de febrero de 1947. También completan el reparto Maisie Williams como Catherine Dior, Jon Malkovich como Lucien Lelong, Emily Mortimer como Elsa Lombardi, Claes Bang como Spatz y Glenn Close como Carmel Snow.

El contraste con una imagen clásica lo pone la banda sonora contemporánea que produce Jack Antonoff y que cuenta con versiones de canciones conocidas de principios y mediados del siglo XX interpretadas por artistas como Bleachers, Florence Welch, Lana Del Rey, Matty Healy (The 1975), Beabadoobee, Nick Cave, entre otros.