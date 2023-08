Como cada año, la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) ha entregado ya sus premios, que tratan de valorar la excelencia de las series y programas de televisión en once categorías diferentes. En 2023, la tradicional 'gira de verano' de la asociación ha sido cancelada, a causa de las huelgas en Hollywood, por lo que la 39.ª edición de la entrega de premios ha tenido lugar de manera diferente: simplemente se han anunciado los ganadores 'online', sin ninguna gala de por medio.

Además de las diferentes categorías a las que concurren las diferentes series y programas de televisión, los TCA también reconocen el trabajo de algunos actores. Este año, la ganadora por su interpretación dramática ha sido Rhea Seehorn, quien interpreta a Kim Wexler en 'Better call Saul', uno de los mejores spin-off de la historia de la televisión. Natasha Lyon (Charlie, en 'Poker face') ha sido la premiada por su actuación en la categoría de comedia.

Entre las series premiadas está también 'The U.S. and the Holocaust', una miniserie de tres episodios que analiza la respuesta de Estados Unidos al Holocausto antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, emitido en 'streaming' a día de hoy en la cadena pública de Estados Unidos (PBS), pero que no está disponible en España.

'Succession', mejor serie dramática y serie del año

La serie creada por Jesse Armstrong 'Succession' es la ganadora absoluta de los premios. Elegida como mejor serie dramática y mejor serie del año, relata la vida de la familia propietaria de un imperio audiovisual y de entretenimiento. Aunque las huelgas de la industria han retrasado la celebración de los Premios Emmy, 'Succession' es, a priori, la favorita: suma un total de 27 candidaturas, entre ellas en la categoría de mejor serie dramática, compitiendo con grandes obras como 'Better call Saul' o 'The Crown'.

Las 4 temporadas de 'Succession' se pueden ver en HBO Max en España.

'The Bear', serie revelación y mejor ¿comedia?

La historia detrás de Carmy Berzatto, un reconocido chef de alta cocina que llega para intentar salvar el restaurante de bocadillos medio arruinado de su hermano, después de su suicidio, ha entrado con fuerza en el panorama de la televisión internacional. Estrenada en FX en 2022, entró en Disney+ poco después y este mes de agosto se estrena en la misma plataforma una segunda temporada cargada de novedades, la mayoría en forma de 'flashback'. La brutalidad de 'The Bear' la ha llevado a ser elegida por los críticos de televisión estadounidenses como mejor serie nueva, pero también en la categoría de comedia, que otros años se han llevado series como 'Colegio Abbott' o 'Ted Lasso'.