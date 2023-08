Una temporada, ocho episodios de media hora y mucho ruido: 'Jury Duty' ('El jurado'), que hace unas semanas recibió cuatro nominaciones en los Premios Emmy, que se prevé que se retrasen por la huelga de Hollywood, ha llegado con ciertas peculiaridades a Amazon Prime Video. Esta comedia estadounidense, mezcla de sitcom y reality, se presenta como una especie de documental sobre el funcionamiento de un jurado popular en un juicio, apareció sin previo aviso ni publicidad en el catálogo de Prime Video, pero en pocas horas desapareció, dejando a los espectadores en un limbo televisivo durante varias horas.

"¿Por qué habéis retirado 'Jury Duty' una vez que hemos empezado a verla? No tiene sentido", criticaba Javier Cete desde las redes sociales. Otro usuario de Twitter, Juan Domingo Vera, hacía lo propio con amenaza incluida: "No pienso ver nada de Amazon hasta que no vuelva 'Jury Duty'". Tras las críticas y apenas unas horas más tarde, 'El jurado' regresó a la pantalla, y siguen disponible en la plataforma los ocho capítulos que componen la temporada, de media hora cada uno. Sin embargo, lo curioso es que desde Amazon Prime Video España no ha habido ni media palabra: no hubo ningún avance en redes sociales, ni tampoco explicación alguna sobre la breve pero intensa desaparición de 'El jurado' del catálogo en España.

Tal y como llegó, en silencio, desapareció y, del mismo modo, volvió. Llama la atención, teniendo en cuenta que pese a alguna que otra mala crítica inicial, la comedia dirigida por Jake Szymanski está nominada, junto a obras de arte como 'La maravillosa Mrs. Maisel', 'Sólo asesinatos en el edificio' o 'Miércoles', a mejor serie de comedia en los Premios Emmy, así como a mejor reparto y mejor guion para serie de comedia. James Marsden, que se interpreta a sí mismo en esta serie de humor al más puro estilo de 'El show de Truman', suma la cuarta nominación, a mejor actor de reparto.

'Jury duty', completa y con extras

'El jurado' se estrenó el pasado mes de abril en Amazon Freevee, el servicio de Amazon de 'streaming' gratuito con anuncios —en España no está disponible, sólo en Estados Unidos—. Ahora, además de estar disponible completa (los ocho episodios), también ofrece ocho extras, también de media hora cada uno, con los comentario de director y elenco sobre el rodaje de cada uno de los episodios.