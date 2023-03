Otra vez termina el cole y toca pasar mucho más tiempo en casa sobre todo los días en los que las vacaciones escolares no coinciden con el calendario laboral. Por muchas actividades que se nos ocurran, llega un punto en que toca recurrir a la televisión. ¿Tienes peques en casa obsesionados con ver los mismos capítulos de 'La patrulla canina', 'Pepa Pig' o la misma película de Disney? A continuación, tienes una lista de contenidos infantiles por si buscas opciones para que no vean lo de siempre y para que vean otros dibujos educativos y que inculcan, por ejemplo, el cuidado por el medio ambiente. Sigue leyendo.

'Bluey' (Disney+)

Su protagonista es una inagotable perrita de la raza blue heeler, conocida en España como pastora australiana, que tiene seis años y a la que le encanta jugar. La serie de Disney + 'Bluey' convierte la vida cotidiana de toda su familia en aventuras extraordinarias que le permiten desarrollar su imaginación, su capacidad de recuperación mental, física y emocional. Esta serie de animación Divertida y sincera ofrece una mirada a la vida familiar moderna y utiliza el juego imaginativo para ayudar a formar niños sanos. la cachorrita comparte juegos con su hermana pequeña Ingo con la que explora su mundo utilizando el juego para vencer miedos y probar los roles de los adultos. Nada les gusta más que arrastrar a sus padres a su diversión, especialmente a su padre Bandit que es quien cuida de los pequeños y trabaja en casa desde que su madre Chilli ha vuelto al trabajo.

'Bingo y Rolly' (Disney+)

Dos divertidos cachorros hermanos de la raza Pug, una de esas de morro achatado, con muchas ganas de aventuras son los protagonistas de esta serie. Bingo y Rooly ayudan a su dueño Bob a socorrer a cualquier amigo animal que lo necesite. Además comparten su trepidante vida con el gato Hissy y el perro robótico A.R.F. Sus misiones llevan a los cachorros por todo el vecindario y por todo el mundo. Vayan donde vayan, Bingo y Rolly saben que la vida es mucho más emocionante con tu mejor amigo y hermano al lado.

'Diario de una lechuza' (Apple TV+)

Esta nueva serie infantil recién estrenada por Apple TV+ se basa en la saga homónima escrita por la galardonada autora Rebecca Elliott. La protagonista de 'Diario de una lechuza' es Eva, una lechucita creativa y descarada que vive con su mejor amiga Lucy en los bosques de Treetopington. Con grandes ideas y una personalidad aún mayor, Eva emprende aventuras de altos vuelos y lo escribe todo en su diario. Desde que se publicó por primera vez, la novela ha sido traducida a ocho idiomas y ha vendido 11 millones de copias impresas. La ficción además incorpora canciones originales del músico y cantautor aclamado por la crítica Fitz, de Fitz and the Tantrums.

'Pinecone y el poni' 2 temporadas (Apple TV+)

También en la plataforma de la manzana mordida se puede ver esta otra serie basada también en el libro superventas "La princesa y el poni" de la autora Kate Beaton y que produce DreamWorks Animation. Se trata de una comedia animada para niños y familias sobre una joven aprendiz de guerrera, Pinecone, y su mejor amiga poni, cuyas aventuras juntas les enseñan a ser valientes frente a cualquier adversidad, a plantarles cara a los poderosos y a descubrir, en definitiva, qué significa de verdad ser una heroína.

'Pretzel y sus cachorros' (Apple TV+)

Seguimos en Apple TV+ y seguimos con series protagonizadas por animales. En esta ocasion el protagonista es Pretzel, el perro salchicha más largo del mundo y orgulloso padre de cinco cachorros juguetones. Junto con su pareja, Greta, animan a sus cachorros a ponerse patas a la obra cuando hay que resolver problemas y así dejar su huella en el mundo.

'Guardaespíritus del bosque' (Netflix)

Inspirada en la tradición oral de las tribus nativas y los imponentes paisajes de los parques nacionales de Estados Unidos, es una serie que muestra la aventura y el encanto de la naturaleza a través de los ojos de tres hermanos de las tribus chumash y cowlitz. Kodi, Summer y Eddy Cedroazul comparten un secreto: son guardaespíritus, y su misión es proteger la tierra y a los espíritus del parque nacional de California donde viven. Transformados en un oso grizzly, un gavilán colirrojo y una tortuga con muchas agallas, los hermanos Cedroazul afrontan desde otra perspectiva cuantos desafíos se les pongan por delante a base de coraje y compasión: desde ayudar a un pájaro de trueno perdido hasta despertar a un sol dormilón. Creada por Karissa Valencia, miembro de la tribu chumash (reserva de Santa Ynez) y primera showrunner nativa estadounidense de California, esta serie fantástica de aventuras para preescolares es un homenaje a la comunidad, la naturaleza y las fecundas tradiciones narrativas de los nativos estadounidenses.

'Ada Magnífica, científica' (Netflix)

La ciencia es mucho más divertida con 'Ada Magnífica, científica'. La protagonista de esta serie es una crack resolviendo misterios con sus amigos. Con dos temporadas disponibles y renovada por una tercera, la ficción animada se centra Ada, una niña de ocho años con una curiosidad infinita y que aspira a descubrir la verdad de absolutamente todo. Con la ayuda de sus dos mejores amigos, Rosa y Pedro, Ada resuelve todo tipo de incógnitas. Pero descubrir el misterio es solo el principio, porque la ciencia no consiste únicamente en aprender el qué, el cómo y el porqué, sino en poner esos conocimientos en práctica para hacer del mundo un lugar mejor.

'Deepa y Annop' (Netflix)

Los más pequeños van a descubrir un fantástico mundo junto a Deepa y su amiguito el elefante que cambia de color. La protagonista es una alegre niña que compone canciones, provoca sonrisas y se mete en líos en la Mansión Mango de su familia india.

'Los octonautas' (Prime Video)

Esta serie británica está protagonizada por un intrépido un equipo de exploradores submarinos que está siempre listo para bucear en la acción, para explorar los mundos submarinos nuevos, rescatar criaturas marinas asombrosas y proteger el océano. Liderados por el capitán Polar, el oso, también cuentan con Kwazii, el gatito; Pepe, el pingüino; el doctor Shellington, la nutria marina; Dashi, el perro; Tweak, el conejo; el profesor Ideas, el pulpo y Víctor, el "Vegimal" (parte vegetal, parte animal). La serie se dirige al público infantil y se basa en la saga de libros de Vicki Wong y Michael C. Murphy.

'Creative Galaxy' (Prime Video)

Arty y Epifanía protagonizan esta serie en al que recorren la Galaxia Creativa en su nave espacial buscando la manera de resolver los problemas que se encuentran gracias al arte. Desde pintar un cuadro nuevo, hacer una galleta, crear un peluche o una máscara. No hay reto o misión artística que se le resista a los protagonistas.

'Harriet la espía' (Apple TV+)

También basada en una icónica y homónima novela infantil, la serie narra las aventuras de la imparable Harriet M. Welsch. La protagonista es una niña de 11 años muy independiente, curiosa y aventurera. Pese a su juventud, tiene muy claro que quiere ser escritora y por eso quiere saberlo todo de todo el mundo lo que le llevará a meterse en algún que otro lío. Junto a ella conoceremos a Ole Golly, su grandilocuente niñera. Ambientada en 1960 (cuando se publicó el libro original) en Nueva York, la primera temporada muestra cómo la protagonista debe aprender a a despedirse, crecer y celebrar el presente. El próximo 5 de mayo llegará a Apple TV+ la segunda temporada.

'Hilda' (Netflix)

En su versión original Bella Ramsey, la protagonista de 'The Last of us', es la actriz que pone voz a la protagonista. La protagonista de esta serie de Netflix es la intrépida e independiente Hilda que va a conocer a nuevos amigos y a criaturas mágicas con las que vivirá muchas aventuras, después de dejar su bosque encantado y para mudarse a la gran ciudad Trolberg. Con su pelo azul, esta valiente niña va a recorrer territorios mágicos, llenos de duendes y gigantes y de seres misteriosos, mucho más raros y peligrosos de lo que esperaba.

'Mi papá el cazarrecompensas intergaláctico' (Netflix)

Esta nueva serie animada narra las aventuras hiperespaciales de dos niños que descubren que su padre, que parecía tan normal, es todo un cazarrecompensas intergaláctico. Los episodios llegan cargados de huidas de peligrosos alienígenas y tiroteos con láser. El principal objetivo será llegar a casa antes de que su madre se entere.

'Hora de aventuras' (HBO Max)

La serie de Cartoon Network sigue las aventuras de Finn, un niño de doce años, que lucha contra el mal en la Tierra de Ooo ayudado por Jake, un perro con poderes que le permiten cambiar de forma o de tamaño. Finn recorre la Tierra de Ooo reparando lo incorrecto y luchando contra el mal. Usualmente la maldad proviene del Rey del Hielo, quien está buscando una esposa. Junto a ellos aparecen otros personajes como la princesa Bubblegum, Ice King o Lady Raincorn.