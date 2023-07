Antes de darse a conocer las series nominadas a los Emmy de 2023 se abría el debate sobre la fecha de celebración de la gala ya que podría retrasarse ante la más que probable huelga de actores y actrices de Hollywood.

Mejor serie dramática

'Andor' (Disney+)

'Better Call Saul' (AMC)

'The Crown' (Netflix)

'La casa del dragón' (HBOMax)

'Succession' (HBO Max)

'The White Lotus: Sicily' (HBO Max)

'Yellowjackets (SkyShowtime)

Mejor serie de comedia

'Colegio Abbot' (Disney+)

'Barry' (HBO Max)

'The Bear' (Disney+)

'Jury duty'

'La maravillosa Mrs. Maisel' (Prime Video)

'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

'Ted Lasso' (Apple TV+)

'Miércoles' (Netflix)

Mejor miniserie

'Beef'

'Dahmer -Monster: la historia de Jeffrey Dahmer' (Netflix)

'Daisy Jonse & The Six' (Prime Video)

'Fleishman in trouble'

'Obi-Wan Kenobi' (Disney+)

Mejor actor principal en una serie dramática

Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Brian Cox ('Succession')

Jeff Bridges ('The old man')

Jeremy Strong ('Succession')

Kieran Culkin ('Succession')

Pedro Pascal ('The last of us')

Mejor actriz principal en una serie dramática

Bella Ramsey ('The last of us')

Elisabeth Moss ('El cuento de la criada')

Keri Russell ('La diplomática')

Melanie Linskey ('Yellowjackets')

Sarah Snook ('Succession')

Sharon Horgan ('Bad Sisters')

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Christina Applegate ('Dead to me')

Jenna Ortega ('Miércoles')

Natasha Lyonne ('Poker face')

Quinta Brunson ('Colegio Abbot')

Rachel Brosnahan ('Maravillosa Mrs. Maisel')

Mejor actor principal en una serie de comedia

Bill Hader ('Barry')

Jason Segel ('Shrinking')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Jeremy Allen White ('The Bear')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Alan Ruck ('Succession')

Alexander Skarssgard ('Succession')

F. Murray Abraham ('The White Lotus')

Matthew Macfayden ('Succession')

Michael Imperioli ('The White Lotus')

Nicolas Braun ('Succession')

Theo James ('The White Lotus')

Will Sharpe ('The White Lotus')

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Aubrey Plaza ('The White Lotus')

Elizabeth Debicki ('The Crown')

J. Smith-Cameron ('Succession')

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Meghann Fahy ('The White Lotus')

Rhea Seehorn ('Better call Saul')

Sabrina Impacciatore ('The White Lotus')

Simona Tabasco ('The White Lotus')

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Anthony Carrigan ('Barry')

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

Ebon Moss-Bachrach ('The Bear')

Henry Winkler ('Barry')

James Marsden ('Jury duty')

Phil Dunster ('Ted Lasso')

Tyler James Williams ('Colegio Abbot')

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Barstein ('Bienvenida Mrs. Maisel')

Ayo Edebiri ('The bear')

Hannah Waddingham ('Ted Lasso')

Janelle James ('Colegio Abbot')

Jessica Williams ('Shrinking')

Juno Temple ('Ted Lasso')

Sheryl Lee Ralph ('Colegio Abbot')

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

Daniel Radcliffe ('Weird: The Al Yankovic Story')

Evan Peters ('Dahmer - Monster: la historia de Jeffrey Dahmer')

Kumail Nanjani ('Welcome to Chippendales')

Michaels Shannon ('George & Tammy')

Steven Yeun ('Beef')

Taron Egerton ('Black bird')

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

Ali Wong ('Beef')

Dominique Fishback ('Swarm')

Jessica Chastain ('George & Tammy')

'Kathryn Hahn' ('Tiny beautiful things')

Lizzy Caplan ('Fleishman in trouble')

Riley Keough ('Daisy Jones and the Six')

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Jesse Plemons ('Love & death')

Josef Leef ('Beef')

Murray Bartlett ('Welcome to Chippendales')

Paul Walker Hauser ('Black bird')

Ray Liotta ('Black bird')

Richard Jenkins ('Dahmer - Monster: la historia de Jeffrey Dahmer')

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

Annaleigh Asford ('Welcome to Chippendales')

Camila Morrone ('Daisy and the Six')

Claire danes ('Fleishman in trouble')

Juliette Lewis

Maria Bello ('Beef')

Merritt Wever ('Tiny beautiful things')

Niecy Nash-Betts ('Dahmer - Monster: la historia de Jeffrey Dahmer')

Mejor actriz invitado en serie dramática

Anna Torv ('The last of us')

Cherry Jones ('Succession')

Harriet Walter ('Succession')

Hiam Abbas ('Succession')

Melanie Linskey ('The last of us')

Storm Reid ('The last of us')

Mejor actor invitado en serie dramática

Arian Moayed ('Succession')

James Cromwell ('Succession')

Keivonn Montreal Woodard ('The last of us')

Lamar Johnson ('The last of us')

Murray Bartlett ('The last of us')

Nick Offerman ('The last of us')

Mejor actriz invitada en serie de comedia

Becky Ann Baker ('Ted Lasso')

Harriet Walter ('Ted Lasso')

Judith Light ('Poker Face')

Quinta Brunson ('Saturday Night Live')

Sarah Niles ('Ted Lasso')

Taraji P. Henson ('Colegio Abbot')

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Jon Bernthal ('The bear')

Luke Kirby ('Maravillosa Mrs. Maisel')

Nathan Lane ('Solo asesinatos en el edificio')

Oliver Platt ('The bear')

Pedro Pascal ('Saturday Night Live')

Sam richardson ('Ted Lasso')