'Ms. Marvel' llega a Disney+ y su irrupción en el Universo Cinematográfico de Marvel, más conocido como MCU por sus siglas en inglés, va a ser toda una revolución. De hecho, el personaje de Kamala Kahn es uno de los más recientes en la historia de Marvel que se extiende durante 80 años con personajes que tienen medio siglo de vida. Y ese no es el único soplo de aire fresco que trae la protagonista, Kamala Kahn es una joven adolescente y musulmana que forma parte de una familia que llegó a Estados Unidos desde Pakistán, unas raíces que van a ser parte importante de la trama como hemos podido ver en los dos primeros episodios y como nos han confirmado sus protagonistas. Hemos podido hablar con Mohan Kapur, Zenobia Shroff, Saagar Shaikh que interpretan, respectivamente al padre, la madre y el hermano de Kamala Kahn.

Los tres han manifestado "la satisfacción", "la ilusión" y "el orgullo" que supone para ellos entrar a formar parte del MCU. "Como actor estoy como un niño en una tienda de caramelos. Quiero decir, ¡estoy en Hollywood, baby!", nos aseguraba entusiasmado el actor Mohar Kapur que interpreta a Yusuf Kahn, el padre de Kamala.

La serie está ambientada en Jersey City donde vive la familia Kahn. Kamala es la pequeña y, además, llegó mucho más tarde que su hermano cuando sus padres ya casi se habían resignado a tener solo un hijo. Quizá ese es el motivo de que todos intenten protegerla mucho más. "Es mi hermanita y quiero estar seguro de que es feliz", explica el actor que interpreta al hermano Aamir Kahn. Y añade que, aunque por lo general, los hermanos mayores van abriendo el camino a los pequeños, ese no ha sido su caso porque él fue un niño excesivamente responsable y ahora siente que "debe intentar que ella no se quede aislada socialmente, solo porque esa fue su elección". Y por eso actuará un poco de mediador con unos padres que no acaban de entender la pasión de su hija por los superhéroes. Incomprendida en casa, la protagonista también se siente un bicho raro en el colegio dónde únicamente confía en sus dos mejores amigos: Nakia (Yasmeen Fletcher) y Bruno (Matt Lintz). Todo cambiará cuando descubra todo lo que es capaz de hacer porque "la vida es mejor con superpoderes, de eso no hay ninguna duda".

Por encima de la satisfacción personal que supone para el reparto entrar en el MCU, los tres destacan la importancia de esta franquicia para su comunidad porque Kamala Kahn es la primera superheroína musulmana: "Es tan importante para mí, para nosotros y para toda la gente como nosotros", afirma el actor Saagar Shaikh que hace de Aamir, el hermano mayor. La actriz Zenobia Shroff que interpreta Muneeba, la madre de la protagonista, no quiso dejar pasar la ocasión de puntualizar que "el valor histórico que tiene ser la primera superheroína musulmana y también la primera familia musulmana en el universo Marvel". La actriz nos explicó también que este privilegio conlleva una responsabilidad: "Espero que hayamos hecho nuestro trabajo y que el mundo vea lo que queremos mostrar sobre los musulmanes en América". Para Shaick, esta representación es importante porque es el reflejo de mucha gente alrededor del mundo y "va a dar la oportunidad a muchas niñas y niños de soñar a lo grande". Van a tener una superheroína en la que reconocerse.

Zenobia Shroff espera que la serie ayude a normalizar y cambiar la imagen que la población tiene del mundo musulmán y que está marcada por los acontecimientos que desencadenaron los atentados del 11S. "En el mundo, la perspectiva hacia el mundo musulmán es tan negativa que creo que debemos hacer todo lo que podamos como creadores o actores para normalizar que esa imagen no es la realidad. Es muy importante y afortunadamente tenemos la capacidad de mostrar que somos como el resto". Mostrar una realidad y normalizar la coexistencia de diferentes culturas es el mensaje implícito de una serie que no podemos olvidar que es ciencia-ficción. Porque la serie muestra el proceso de la protagonista cuando descubre que tiene superpoderes y como encaja eso en su, ya de por sí, agitada adolescencia y en su búsqueda de una identidad que combine su origen paquistaní con su vida en en Estados Unidos. Para el actor Mohar Kapur, "la belleza de la historia radica en mostrar la posibilidad de la coexistencia de una cultura rica y diversa". "Vamos a ver los festivales, las costumbre, los rituales, es precioso y solo hay que abrir los ojos de la gente para que vean todo lo que tiene que ofrecer esta comunidad".