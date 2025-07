Juan Manuel Medina ironiza sobre el tamaño del 'Toro de España': "Se me asemeja a 'Godzilla', es exagerado"

La Academia Española de Tauromaquia ha presentado un proyecto con el que busca incentivar el turismo en España: construir un toro de 300 metros de altura. Este monumento, que se financiaría a través de la inversión privada, sería más alto que la Torre Eiffel.

Juande Colmenero considera que el tamaño es desproporcionado. "La idea no me parece mal", añade el periodista, y pone como ejemplo otros monumentos que tienen a toros como protagonista como, por ejemplo, el toro de Wall Street o los que se pueden ver en Arles o Nimes, en Francia.

"Lo que me fastidia de todo esto", comparte Colmenero, "es que se apodere una formación política del asunto de la tauromaquia". "Falta muchas veces no defender la tauromaquia sino enseñarlo bien", añade.

Juan Manuel Medina, por su parte, tiene la misma opinión que el colaborador con respecto al tamaño del monumento. "El toro, nos guste o no, es un signo de identidad", indica el abogado. "A mí las dimensiones me parecen... se me asemeja a una película de 'Godzilla', es exagerado", concluye.