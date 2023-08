Lejos quedaron las largas temporadas de las series de televisión. Desde hace algún tiempo, hay algunas que sucumben sin llegar a la tercera, en la conocida como 'maldición de la segunda temporada'; otras, sabiendo que las historias son limitadas, estiran algo más. En laSexta puedes ver una selección de las series que han terminado en 2023, o bien porque su argumento no daba para más o porque, por cuestiones diversas, acabaron siendo canceladas.

La serie de Álex Pina ('Vis a vis', 'La casa de papel'...) estrenó en enero su tercera y última temporada. Pina y la plataforma que la ha venido emitiendo desde los inicios, Netflix, acordaron cerrar en la tercera temporada la historia de la serie que si bien hizo buenos datos para ser una producción española, no logró atraer el público internacional que esperaba.

'Hunters' (Amazon Prime Video) sí sufrió la denominada 'maldición de las dos temporadas', a pesar de haber pasado por la lista de las series más vistas de la plataforma en su primer año. Para su creador, David Weil, la segunda temporada de la serie sobre los cazadores de nazis protagonizada por Al Pacino, tenía un "final muy adecuado" como para cerrar la historia. "Honestamente, como creador y escritor, pensé: '¿a dónde voy a hora, al menos con esta historia? Siempre hay espacio para spin-offs o historias futuras, pero con nuestros cazadores persiguiendo a Adolf Hitler, el final era adecuado y catártico", aseguró, en una entrevista con 'Collider'.

Una serie más de médicos, que vivió la realidad de la pandemia y la trasladó a la pequeña pantalla. Con tres temporadas disponibles en Netflix España y dos pendientes, 'New Amsterdam' llegó con fuerza a la televisión estadounidense para sumar 14 millones de espectadores en su episodio piloto, pero el final de la serie sólo lo vieron poco más de cinco millones. Centrada, más allá de en el drama médico, en los problemas económicos a los que se enfrenta un hospital público en Estados Unidos, no consiguió mantener el interés del público con el avance de las historias —y la salida de uno de los personajes clave fue un duro golpe—, por lo que la pequeña pantalla nunca verá una sexta temporada. Por ahora.

Esta es otra, como 'Hunters', que sucumbió a la maldición. En enero de 2023 se estrenaba la segunda temporada de 'La costa de los mosquitos' y apenas unos días después, tras un "final explosivo" de temporada, 'Deadline' confirmó que Apple TV+ había decidido no continuar. La serie es la precuela de la historia de la novela homónima de Paul Theroux (1981), pero pone punto final antes de adentrarse en lo que realmente cuentan las páginas del libro. Al igual que ha ocurrido con otras series, es probable que los datos de audiencia no hayan compensado los costes de la serie.

'Gossip Girl': 2 temporadas

Algo similar es lo que ha ocurrido con el reboot de 'Gossip Girl' de HBO Max. En este caso, además, no se emitió el último episodio de la segunda temporada, aunque su creador, Joshua Safran, ha dejado las puertas abiertas para regresar en el futuro. Pese a la gran acogida de la serie en 2021, los datos de audiencia han ido en descenso, y las buenas críticas no han sido suficientes para mantener y enganchar a una nueva generación de espectadores.

'Carnival Row': 2 temporadas

Ambientado en un mundo de fantasía, el drama de 'Carnival Row', protagonizado por Orlando Bloom y Cara Delevingne, se estrenó en Amazon Prime Video en 2019 y tardó cuatro años en regresar con una segunda temporada. Prime había anunciado los ocho episodios de la segunda temporada antes de que llegara, pero después de la segunda, nunca hubo anuncio de tercera. Y aunque tampoco se dijo que la serie se iba a cancelar, cuando se anunció la segunda se le añadió la coletilla definitiva: "segunda y última temporada".

Las razones detrás del final de 'Carnival Row' pueden estar vinculadas a las complicaciones de la grabación de la segunda derivadas de la pandemia: con el rodaje en marcha en Praga (Chequia), el set tuvo que cerrarse en marzo cuando se empezaron a decretar confinamientos y prohibiciones, tal y como explica 'Newsweek'. "Nunca hubo una idea inicial de tener un número determinado de temporadas", explicó Bloom en una entrevista con 'Collider'.

'Your honor': 2 temporadas

En 2020, Bryan Cranston (Walter White, de 'Breaking Bad') se convirtió en Michael Desiato, un juez de Nueva Orleáns implicado en un accidente de coche, en 'Your honor'. En agosto de 2021, la serie recibió el OK para continuar con una segunda temporada pero un año después, él mismo anunciaba el final de la serie. "Me estoy preparando para la segunda y última temporada de 'Your Honor'", explicó entonces, recordando cómo la ficción había obtenido puntuaciones más altas que muchas otras. Sin embargo, la historia de Desiato siempre se había planteado como algo "limitado". Las dos temporadas están disponibles en Movistar+.

'El baile de las luciérnagas': 2 temporadas

La historia de amor, amistad y sororidad entre Tully y Kate se estrenó en Netflix en 2021 y en octubre del año siguiente, se confirmó una segunda temporada, dividida en dos partes. Pero sí, sería la última. En este caso, la historia no tenía sentido que continuara, porque la historia queda completamente cerrada (no contaremos más, por no hacer spoiler). Ahora bien, el hecho de que exista una novela secuela de 'Firefly Lane' ('Fly Away', de Kirsin Hannah) abre la posibilidad de una historia posterior a las dos temporadas de 'El baile de las luciérnagas', pero por ahora, la serie se cierra y se cierra, a diferencia de otras, bastante bien (o mal, según se vea).

'Los Goldberg': 10 temporadas

De las series que cayeron con la 'maldición' se libra 'Los Goldberg', una sitcom nacida en 2013 que cuenta la historia de una familia en los años ochenta. El final de la serie llegó con la temporada 10, después de muchos cambios en el elenco. La más importante fue la salida de Jeff Garlin (Murray Goldberg), después de una investigación de recursos humanos acerca de su comportamiento en el plató. Otra fue la salida de George Segal, que murió en 2021 después de una operación de bypass.