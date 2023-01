Nos acercamos hasta el Hotel Rosewood de la Castellana madrileña para hablar con los actores de la tercera temporada de 'Sky Rojo' y una de sus productoras. La expectación es alta porque la rompedora serie de Netflix cerró la segunda temporada por todo lo alto. Sus protagonistas, Coral, Wendy y Gina huyeron tras robar a Romeo, su proxeneta, cuatro millones de euros y tomaron las riendas de una nueva vida lejos del club. Pero se dejaron un buen pedazo de salud en el camino, física y psicológica, por lo que todavía son una suerte de pedazos de ellas mismas tratando de recomponerse.

Vi que me iban a arrancar un ojo, aluciné, descolgué el teléfono y dije, ¿perdona?

Si no que se lo digan a Verónica Sánchez: "cuando leí el guión del final de la segunda temporada y vi que me iban a arrancar un ojo, aluciné, descolgué el teléfono y dije, ¿perdona?". La showrunner Esther Martinez Lobato se ríe al oírla hablar en la entrevista y añade que aquello fue todo un drama. Esther no se refería al hecho en sí, que eso es obvio, si no a las dificultades que la pérdida del glóbulo ocular suponía para el rodaje. "Tuvimos que ponerle a Verónica una pezonera dentro del parche para que pudiera mantener su expresión facial y abrir los ojos durante la filmación de sus escenas. También estudiamos si tener el ojo tapado podía resultar perjudicial".

Personajes de la tercera

Romeo

Romeo, el proxeneta, el padre de todo, el gran precursor de un micro mundo injusto y cruel en el que todos son sus marionetas, sigue roto y es más peligroso que nunca. Su intérprete, Asier Etxeandia, lo deja claro: "todo lo que te imagines para esta tercera temporada, pues más. Imagínate que coges al demonio, lo dejas paralítico, le cortas el pene, le robas el dinero, Romeo está con la autoestima por los suelos, lo han humillado". Esto ya lo sabíamos pero lo más curioso es que este personaje, aunque es un desquiciado y un retorcido, sufre, está débil y llega a la tercera temporada sabiendo que no es imbatible. Pese a que ha hilado fino, Moisés podría descubrir sus mentiras y ese podría ser su final.

Moisés

Y es que "a Moisés le han mentido mucho y se ha mentido mucho", ya lo dice Miguel Ángel Silvestre. Si las mentiras que rigen su vida se desmontan, Moisés podría dar un volantazo y cambiar de rumbo radicalmente. "Él tiene un problema con la moral, ya desde la primera temporada, hace el bestia pero luego tiene que salvar a los peces y rescatar a un perro para sentirse bien". Esto que cuenta el actor es la grieta de su personaje, aquello que le hace diferente a otros sicarios.

Cuando me di cuenta de que mi personaje iba a disparar a Coral en la cabeza aluciné.

Lo curioso es que Moisés es un tío de extremos y, situado en el más despiadado de sí mismo, podría ser capaz de cualquier cosa. "Cuando me di cuenta de que mi personaje iba a disparar a Coral en la cabeza aluciné. Hubo una escena en la que, cuando voy a recuperar el dinero que nos habían robado, le pedí a los guionistas que dejaran 50 euros allí para indicar que yo no quería matarla, que le quería dejar a Coral un salvoconducto, pero no me lo concedieron, los guiones están muy trabajados, redondos, pero tenía que intentarlo".

Darwin

En esa batalla extrema por el posicionamiento en sus propias psiques, aparece un nuevo personaje, interpretado por Tiago Correa, que se llama Darwin y acabará de reventarlo todo. Darwin no tiene escrúpulos, ni sufre como Romeo, ni tiene dilemas morales como Moisés, como dice Correa, "solo quiere hacer el trabajo y pasar al siguiente". Pero, más que un profesional, es un psicópata, porque disfruta de la muerte y está dispuesto a infringir a sus víctimas todo el dolor posible. Además, al avanzar la trama, va descubriendo un caramelito tras otro porque encuentra en las debilidades de los demás un hueco para expandir su perversión. Especialmente, con Moisés, al que tratará de desequilibrar por pura diversión apoyándose en sus obvias contradicciones.

Gina

Por no hacer spoiler solo diremos que la madre de Gina, Yani Prado, no tiene límite. Como ella misma dice: "es increíble y triste que en algunos países ocurra esto, por una situación social, de educación y hasta de religión se pueden llegar a cometer atrocidades". Lo cierto es que es dulce, a unos límites que han llegado, según ella misma admite, a contagiar a Yani en su vida real. Pero, en esta temporada, a Gina le pasarán cosas horribles que salpicarán a sus amigas. Quizá está foto de las redes sociales de la actriz os sirva para haceros una idea.

Coral

Por su parte, Coral sigue a tope con las drogas. "Ha llegado a ellas por culpa de sus otros problemas, pero se han convertido en el principal". Lo dice Verónica Sánchez, que asegura que Coral sufre de un modo tan intenso que no aguanta estar sobria. A esta tercera temporada llegará más perseguida por su pasado que nadie y, aunque trate de hacer que parezca que tiene un plan, es la que está más perdida.

Wendy

Para hablar de Wendy hay que escuchar a Lali Espósito. Después de haberse prostituido por la amante que la abandonó, Wendy conocerá el amor de nuevo y permitirá que la luz entre en su vida. "Ella, al lado de una yonki y una tía demasiado sensible, es la que tiene la calle y está genial verla relajarse". Lo hace en el oasis que es el inicio de esta tercera temporada, pero las cosas pronto se torcerán.

Greta

Su amor se llama Greta, y su intérprete, Catalina Sopelana, ha dicho sentirse increíble al trabajar codo a codo con Lali, "hay, creo que yo, una química especial entre nuestros personajes". Greta es dulce, no sabe dónde se mete pero, una vez dentro, irá hasta el final.