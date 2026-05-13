Zapeando recibe el Premio La Alcazaba 2026 al Mejor Programa de Entretenimiento

El programa ha recibido este premio que, como señalan los organizadores, busca reconocer la conexión de Zapeando con el público.

María Gómez interrumpe el inicio del programa para dar una feliz noticia: ¡Zapeando ha recibido el Premio La Alcazaba 2026 al mejor programa de entretenimiento! Los zapeadores lo han celebrado con gran jolgorio a ritmo de 'Golden'. "Es raro que no nos den todos los premios del mundo porque en qué programa lo celebran como nosotros", comenta Dani Mateo.

El presentador señala que los organizadores han distinguido al programa con este galardón "por conectar con el público y por ser un referente", cuenta Dani. "Esto hacen corta y pega todos los años", afirma, Quique Peinado, irónico.

Gómez, además, recuerda que no son los únicos referentes ya que Nacho García también tiene un Premio La Alcazaba. El zapeador cuenta que 'La Roca', el programa en el que colabora, recibió el premio al Mejor programa de TV en 2022.

"¿Vas a sacar ya tu perfume?", le pregunta Virginia Riezu al zapeador. "Sí, 'Muy poco mío' se va a llamar", responde García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.