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El Clásico

¿Tienen algo Olivia Rodrigo y Lamine Yamal? Isabel Forner aclara los rumores, en vídeo

La artista fue una de las asistentes al partido entre el Barça y el Real Madrid en el Camp Nou y aprovechó a hacerse una foto con el jugador blaugrana, lo que ha desatado los rumores.

La artista fue una de las asistentes al partido entre el Barça y el Real Madrid en el Camp Nou y aprovechó a hacerse una foto con el jugador blaugrana, lo que ha desatado los rumores.

La cantante Olivia Rodrigo asistió al partido que disputaron el pasado domingo el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Como cuenta Isabel Forner, "los jugadores blaugranas llevaban las iniciales de Olivia Rodrigo como promoción y la cantante bajó al césped para fotografiarse con ellos".

Pero, como señala la zapeadora, el que despertó mayor interés para la artista fue Lamine Yamal, lo que ha provocado que se disparen los rumores por las miradas que compartieron el futbolista y la cantante.

"¿Qué le pasa con las cantantes? ¿No puede echarse una novia contable?", se pregunta Nacho García. "Está con tantas cantantes que le llaman el Spotify", añade Dani Mateo. Pero, como expone Isabel, parece que los rumores son solo eso, rumores.

"Igual se han exagerado un poco", afirma Forner. Como indica, en el vídeo del encuentro de ambos se les puede ver compartiendo unas palabras y, después, posando juntos. "Hay una distancia de seguridad", comenta Virginia Riezu, "veo la misma pasión que cuando posas con tu tía Encarni en una comunión".

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