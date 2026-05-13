Wyoming, tras las críticas del PP al Gobierno por el hantavirus: "Da la sensación de que estaban deseando que el dispositivo saliera mal"

"Cómo echan de menos a Ana Mato, aquella ministra de Sanidad que no sabía ver un Jaguar en un garaje, imagínate un virus", destaca El Gran Wyoming tras las críticas del PP al Gobierno por la gestión de la crisis del hantavirus.

A pesar de los halagos recibidos por las autoridades sanitarias, el PP sigue cargando contra el Gobierno por la gestión de la crisis del hantavirus. Elías Bendodo ha criticado el operativo afirmando que el PP ha pedido explicaciones al Gobierno sobre por qué el crucero "tuvo que venir a Canarias y no se quedó en Cabo Verde": "Lo que se ha hecho se podía haber hecho perfectamente donde estaba el barco, no hacía falta llegar a España pero, evidentemente, esto le permite a Pedro Sánchez hablar de esto y no de lo que tiene encima y de la corrupción que le rodea".

El Gran Wyoming contesta tajante al coordinador general del Partido Popular. PP desde el plató de El Intermedio: "Primero, lo de por qué el barco vino a España ya se lo han explicado en la OMS y segundo, ¿de verdad cree que Sánchez ha montado este lío para tapar la corrupción?, eso es absurdo y en su partido lo saben de sobra, la corrupción se tapa hablando de ETA, de Venezuela o pegando martillazos a discos duros".

Sin embargo, parece que en el PP no hay un solo discurso, ya que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha agradecido la información "suministrada por el Gobierno y el contacto con el ministro Ángel Víctor Torres": "Creo que ha sido una buena gestión y una buena imagen de gestión seria". "¿Qué está pasando aquí?"; pregunta Wyoming, que cree que Rueda "ha estado en aislamiento y no se ha enterado de lo mal que ha gestionado el Gobierno la crisis" según el PP. Para muestra, Wyoming enseña unas críticas palabras de Alberto Núñez Feijóo o Ester Muñoz, que ha afirmado que es "el caso absoluto".

"Cómo echan de menos a Ana Mato, aquella ministra de Sanidad que no sabía ver un Jaguar en un garaje, imagínate un virus", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "descoordinación y confusión sí que ha habido, pero en el argumentario del PP": "Da la sensación de que estaban deseando que el dispositivo saliera mal".

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