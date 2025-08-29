Ahora

Zapeando se despide de Miki Nadal como presentador repasando sus mejores 'zascas'

Dani Mateo vuelve el próximo lunes, 1 de septiembre, por eso Zapeando ha querido hacer su particular homenaje a su sustituto veraniego con un divertido vídeo.

Este viernes Miki Nadal se despide de su papel como presentador de Zapeando ya que el próximo lunes, 1 de septiembre, el programa volverá a contar con su presentador habitual: Dani Mateo. "Quiero decirte que nos lo hemos pasado muy bien, que hemos sido súper felices y nos hemos divertido", le dice Isabel Forner.

El programa ha preparado un vídeo en el que se recogen los momentos más divertidos como presentador de Miki durante este verano. En el vídeo se pueden ver los numerosos 'zascas' que Nadal ha dedicado a sus compañeros.

"Muchas gracias por este vídeo, ha sido muy bonito", afirma Nadal, "me lo he pasado muy bien con vosotros, los que estáis en la mesa y los que han venido otros días". "Que sepas que te queremos mucho", responde Isabel.

