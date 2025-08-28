Iñaki Urrutia y Miki Nadal versionan 'Amante Bandido' con carcajadas: "Qué sudada más tonta"

Los zapeadores aceptan el reto de Isabel Forner y hacen su propia versión de la popular canción de Miguel Bosé con risas. No te pierdas su divertida interpretación en el vídeo principal.

Mucha gente intenta homenajear a sus cantantes favoritos versionando sus canciones mas icónicas, pero, como señala Nacho García, "seguramente, ninguna tan divertida como esta". En las imágenes, sobre estas líneas, se puede ver a dos chicos haciendo su propia versión de 'Take on me' de A-ha pero con carcajadas.

"Está claro que no lo hicieron para que les fichara una discográfica sino por echarse unas risas", comenta Isabel Forner. Miki Nadal, tras ver las imágenes, considera que no tiene mucho mérito lo que han hecho esos dos jóvenes. Iñaki Urrutia apoya el comentario de su compañero.

Al escuchar el comentario de los zapeadores, Isabel Forner propone un reto a sus compañeros: que hagan su propia versión de 'Amante Bandido', de Miguel Bosé, con carcajadas.Aunque su interpretación empieza bien, se equivocan al llegar al estribillo.

A pesar de ello, consiguen retomar la canción y la terminan bien. Su versión consigue los aplausos del público y de sus compañeros. "Brutal, brutal", afirma Isabel, "impresionante". "Os digo una cosa", responde Miki, "lo más complicado para mí ha sido agacharme y volverme a levantar". "Qué sudada más tonta", añade Iñaki.