Iñaki López, tras la cagada de un pájaro a Almeida: "Se le levanta un mechón del impacto, igual es de Cóndor y no de paloma"

El regidor madrileño ha sufrido un pequeño accidente mientras estaba en un acto público. Almeida estaba hablando frente a la prensa y le ha cagado una paloma en la cabeza.

Como cada tarde, Dani Mateo ha conectado con Más Vale Tarde para conocer alguno de los temas que van a debatir durante la tarde en el programa de laSexta. Iñaki López no ha podido evitar lanzar un dardo contra Zapeando, señalando que Santiago Segura visitó su programa el día del estreno de 'Torrente, presidente'.

"Veo que le tenéis una semana después", apunta López, "tenía que venir aquí antes porque aquí está parte del reparto". "Te advierto que ellos tienen una ventaja que nosotros no teníamos: ahí puede contar algo", añade Cristina Pardo.

"Ni el día que estoy malito, Iñaki, dame una tregua", se lamenta Mateo. El presentador de Zapeando les pregunta sobre qué van a hablar este miércoles en el programa. Como cuenta Cristina, uno de los vídeos del día es el que ilustra el 'accidente' que ha sufrido José Luis Martínez Almeida.

"Vamos a hablar de la cagada del alcalde de Madrid y hablamos de una cagada literal", señala la periodista, "estaba en un acto público y le ha cagado una paloma en la cabeza". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el alcalde se toca el pelo al notar el impacto y "ha sido muy desagradable".

"Se le mueve hasta el pelo", añade Cristina. "De hecho, es que se le levanta un mechón del impacto", comenta Iñaki, "igual es de cóndor, no es de paloma". "Esto lo ha hecho la paloma por venganza porque en otro acto le dio un balonazo", afirma Dani.

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