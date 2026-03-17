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VÍDEO | Llega la borrasca Therese y Francisco Cacho tiene malas noticias para el fin de semana: "Habrá menos calor y más lluvia"

Disfrutad de estos días de calor, porque el viernes la borrasca Therese, que trae lluvia y frío, llega a la península. Desde el jueves ya estará causando estragos en Canarias, donde "se va a liar muchísimo", tal y como explica Francisco Cacho.

Disfrutad de estos días de calor, porque el viernes la borrasca Therese, que trae lluvia y frío, llega a la península. Desde el jueves ya estará causando estragos en Canarias, donde "se va a liar muchísimo", tal y como explica Francisco Cacho.

Francisco Cacho cuenta en Zapeando el tiempo que nos espera para los próximos días. Mientras la próxima borrasca, Therese, se mantiene en el Atlántico, hoy y mañana tendremos "mucho calor". Por ejemplo, en Bilbao habrá 26 grados, que "son temperaturas de agosto".

Madrid tendrá 20 grados hasta el jueves, mientras que podría llover en Andalucía. Al estar Therese en el océano, Galicia tiene mar de fondo, por lo que hay que extremar las precauciones.

Entre mañana y el jueves Therese llega a Canarias, donde "se va a liar muchísimo". El meteorólogo de laSexta señala que va a llover mucho y nevará en el Teide en marzo, además del viento y el oleaje. De hecho, ya hay aviso naranja a 48 horas de que llegue el temporal, lo que no es habitual.

A partir del jueves, y sobre todo el viernes, la borrasca llegará a la península por el sur, dejando lluvias en Andalucía y causando una bajada de temperaturas. En el resto de la península, el fin de semana también habrá "menos calor y más lluvia que estos días".

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