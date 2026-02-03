Zapeando 'accede' en exclusiva a la parodia de 'La Guerra de las Galaxias' de 'Pajares' y 'Esteso', en vídeo

Dani 'Vader' e Iñaki 'Skywalker' se enfrentan dentro de la siniestra 'Estrella de la Suerte'. No te pierdas la divertida parodia de Zapeando en el vídeo principal.

El pasado domingo fallecía Fernando Esteso y en 'Y ahora Sonsoles' Manuel Velasco, el último director que trabajó con el actor, "recordó la importancia que tuvieron tanto él, como Pajares, en los 80", explica María Gómez.

El director, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, explicaba que cuando se iba a estrenar en España 'El Imperio contraataca' "se retrasó un par de semanas para no coincidir con el estreno de 'Yo hice a Roque III', una de las nueve películas que hicieron Pajares y Esteso".

"Lo que no sabe mucha gente es que Pajares y Esteso también parodiaron 'La Guerra de las Galaxias'", desvela María, "pero esa peli nunca vio la luz... hasta hoy". La zapeadora cuenta que Zapeando cuenta, en exclusiva, imágenes de aquella parodia.

Como se anuncia en el rótulo que aparece al inicio, "un grupo de bingueros se ha rebelado contra el impero galáctico". Añade que en el interior de la 'Estrella de la Suerte', Dani 'Vader' se va a enfrentar con Iñaki 'Skywalker', "el último caballero jevi".

"La Ramona es la más gorda de todo el Imperio...", está cantando 'Skywalker' cuando llega 'Vader'. Este le dice que antes de que se enfrenten tiene algo que decirle: "Escúchame, Lucas, soy tu padre". "¿Leia y yo somos hermanicos?", pregunta Iñaki.

"He pensado que te vienes conmigo al lado oscuro", añade Dani. "¡No! Nunca me iré con el Imperio", responde 'Skywalker'. "¿Qué Imperio? Si me refiero a un local que hay aquí al lado...", responde 'Vader'.

