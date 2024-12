Los zapeadores ponen a prueba su resistencia con el 'test del flamenco': "¡Qué bien! ¡Que no se me mueren!"

Cristina Pedroche trae a Zapeando el test definitivo para saber cómo están envejeciendo Dani Mateo, Miki Nadal e Iñaki Urrutia. El 'test del flamenco' consiste en ponerse sobre una pierna y permanecer así el mayor tiempo posible.

"Los mayores de cuarenta que no son capaces de mantenerse tiene un 84% más de probabilidades de morir en los diez años siguientes", explica la zapeadora con la esperanza de que sus compañeros puedan hacer el test.

"Yo no creo que pueda", comenta Miki Nadal; sin embargo, Pedroche les anima diciendo que tiene que apretar bien "el suelo pélvico". Tras más de diez segundo, todos los zapeadores consiguen superar el test. "¡Qué bien! ¡Que no se me mueren!", celebra Cristina Pedroche.

Descubre el equilibrio de Iñaki Urrutia, Miki Nadal y Dani Mateo en el vídeo de Zapeando.