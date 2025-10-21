Alfonso Arús, sobre la duda de si Amaia Montero cantará las canciones de Leire: "¿Y Andy podrá cantar las de Lucas?"

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y la venta de entradas de la nueva gira han acaparado todos los focos de los medios de comunicación en los últimos días... pero Alfonso Arús no se olvida de Andy y Lucas.

Sin rastro de Leire Martínez ni de Pablo Benegas, pero con Amaia Montero al micrófono. Así se presenta la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, un tour que ha arrasado en taquilla antes incluso de arrancar. Aun así, el misterio sobre lo que ocurrirá en el escenario sigue siendo total y hay muchas incógnitas por desvelar.

En Aruser@s también se respira ese desconcierto. El equipo del programa se hace eco de la pregunta que lanzan 'La Pija y la Quinqui' en su pódcast. "¿En el tour van a cantar las canciones de Leire? ¿Van a poder cantar 'El último vals'?", quiere saber Carlos Peguer, mientras Mariang corta por lo sano antes incluso de que su compañero hable sobre este asunto: "Soy 'negacionista' de La Oreja de Van Gogh. Me la pela", sentencia sin rodeos.

Durante la tertulia del programa de laSexta, Tatiana Arús recuerda que un gran número fans del grupo han decidido abandonar el club oficial para apoyar la carrera en solitario de Leire Martínez. "Es cierto que Leire sí que cantó temas de Amaia", añade María Moya. Sin embargo, Òscar Broc no lo ve tan claro: "Tengo serias dudas de que Amaia quiera cantar algún tema de Leire después de cómo ha acabado todo".

Alfonso Arús, sin embargo, está a otra película. "¿Y Andy puede llegar a cantar algún tema de Lucas?", pregunta finalmente, mostrando qué es lo que le ronda la mente desde hace días. Porque si algo ha quedado claro, es que al presentador el culebrón de Andy y Lucas le interesa bastante más que el de La Oreja de Van Gogh. Y ojo, porque según apunta Moya, el autor de las canciones es Lucas. "'Tanto la quería' es de Lucas", comenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.