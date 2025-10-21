Ahora

Análisis de Wyoming

Wyoming opina sobre la polémica de las cuotas de autónomos: "Ante un incendio, donde dije digo, digo Diego"

Tras el rechazo de diferentes ámbitos a la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, Elma Saiz ha propuesto un incremento de las cuotas de autónomos mucho más moderado. Así lo analiza El Gran Wyoming.

Sandra Sabatés explica en el plató de El Intermedio la polémica sobre la cuota de autónomos y es que, tras el revuelo generado, el Gobierno ha rectificado después de que la ministra Elma Saiz propuso importantes aumentos en las cuotas de todos los tramos, también en las de los más bajos.

"Después de que tanto la derecha como las asociaciones e, incluso, los socios de Gobierno mostraran su rechazo, el Ministerio de Seguridad Social ha presentado una nueva propuesta", destaca Sandra Sabatés, que explica que "la principal novedad es que los incrementos son mucho más moderados, quedan congelados para los tramos de hasta 1,166 euros mensuales y subirán paulatinamente hasta un 2,5% para el año que viene en los autónomos con mayor facturación".

"Tras un proceso de escucha a los autónomos y bajo el principio de progresividad", explica Elma Saiz sobre su cambio de postura. "Bien jugado, ministra", destaca El Gran Wyoming, que analiza el cambio de opinión de la ministra tras la polémica: "Ante el clásico incendio, ha tirado del tip de comunicación política, 'donde dije 'digo', dije 'Diego'".

