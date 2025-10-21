Ahora
Un fan de Rosalía, tras el colapso en Callao por 'Lux': "Que aprenda de Lady Gaga que salió por la ventanilla y puso el single en el iPad"

Rosalía revolucionó la Gran Vía de Madrid tras convocar a sus fans en Callao para anunciar el lanzamiento de 'Lux', su próximo álbum. Aunque su presencia desató la locura entre sus seguidores, algunos se quedaron con "ganas de más".

Tras cenar tortilla de patatas con cebolla y jamón, maquillarse y ponerse el vestido, Rosalía filmó todo su recorrido en coche hasta llegar a la plaza de Callao, donde había citado a sus seguidores para compartir una gran noticia: el lanzamiento de 'Lux', su próximo trabajo, que verá la luz el 7 de noviembre. Un anuncio que se proyectó en las pantallas gigantes de la icónica plaza madrileña.

Cientos de fans colapsaron los alrededores de la Gran Vía con la esperanza de ver a la artista de Sant Esteve Sesrovires. Y la Rosalía no defraudó: aparcó su coche, como pudo, y recorrió a pie varios metros entre la multitud hasta llegar a su destino. Un 'show' celebrado por los fans pese a que muchos esperaban "algo más", como es el joven del viral que ha presentado Alfonso Arús en los 'zascas'.

Un fan que, rodeado de sus amigos, expresó su decepción con un toque de humor. "Eres muy guapa y muy bonica, pero chica, ¡no eres el Papa!", bromeó el chico, quien añadió entre risas: "¡Dame una canción, una capela!". "Que aprenda de Lady Gaga, que salió por la ventanilla del coche y puso el single en el iPad", zanjó.

En el video sobre estas líneas puedes escuchar el divertido 'zasca' del joven.

