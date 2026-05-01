VÍDEO | La campaña que sale mal: visita un parque para criticarlo y termina cayendo al suelo

Un político mexicano ha decidido visitar un parque para mostrar las condiciones del mismo cuando, probando uno de los juegos infantiles, ha terminado cayendo al suelo de una manera muy aparatosa.

Recientemente han comenzado las campañas electorales para las alcaldías de México y uno de sus candidatos, Patricio Zambrano, ha decidido visitar un parque para mostrar la pobre situación de este.

Como señala Isabel Forner, el hombre pretende criticar el mal estado de ese parque público de Santa Catarina y, para ello, ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que lo muestra.

Pero, cuando decide subirse a uno de los juegos infantiles que se encuentra en el parque, se resbala hacia atrás y termina cayendo al suelo. "Bueno, para que vean el peligro", afirma frente a la cámara, "¿viste el guamazo que me metí?".

"Luego fue a un parque de bolas y lo tuvo que rescatar la Guardia Civil, un jaleo que flipas...", comenta Quique Peinado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.