La "sinvergonzonería que debería denunciar la OCU" y otras secuelas que casi se cargan una memorable película de culto

Alberto Rey analiza en Zapeando otras secuelas que, como 'El diario viste de Prada 2', no hacen justicia a un film original que ya es todo un clásico de culto. Demandas, fracasos y malas decisiones, en este vídeo.

Esta semana se estrena 'El diablo viste de Prada 2', una esperada secuela que, sin embargo, para Alberto Rey es, sencillamente, "una película mala". Por ello, el experto en cine de Zapeando recuerda otras continuaciones que casi arruinan el recuerdo de una excelente cinta original.

Es el caso de 'Speed 2', que cambiaba la adrenalina de un autobús con una bomba que no podía bajar de los 80 kilómetros por hora, por un crucero: "¿Hay algo que pueda ir más despacio?", se pregunta el crítico de cine, que lo tiene claro: "Para speed, el que se metieron los guionistas".

Quien sí ganó algo con la película fue Sandra Bullock, que por esta película se llevó 11 millones de dólares, veinte veces más que por la primera 'Speed'. A quien no consiguieron reclutar fue a Keanu Reeves, que "se bajó del barco, literalmente", y eso que el actor, según Alberto, "no se distingue precisamente por elegir bien sus papeles".

La "cutre" 'American Psycho 2'

También hay secuelas que, directamente, casi nadie sabe que existen. Como 'American Psycho 2', que Alberto define como "una sinvergonzonería @policía total que la OCU debería denunciar de oficio".

Los productores de este "fraude cinematográfico" rodaron una película sobre una asesina en serie en un campus universitario. Cuando estaba casi terminada, un "lumbreras" que tenía los derechos de la novela original decidió llamarla 'American Psycho 2'.

Pero ¿cómo relacionarla con la original? Pues "rodando una escena al comienzo de la película en la que la protagonista, de niña, asesina a Patrick Bateman. Eso sí, fuera de cámara, no sea que haya que buscar a alguien parecido a Christian Bale", explica Alberto, que asegura que "en el diccionario, al lado de 'cutre' sale esta película".

El escritor de la novela, Bret Easton Ellis, denunció a la película y no quiso saber nada de ella. Tampoco la protagonista, una joven Mila Kunis, que llegó a decir que había sido lo peor que había hecho nunca.

'Wall Street 2', la secuela "que nadie había pedido"

Al estilo de 'El diario viste de Prada 2', la película 'Wall Street' también tardó 20 años en estrenar secuela. "Esto más que una mala película es una película que nadie había pedido", afirma Alberto, que recuerda que este film se ubica en la etapa donde "Oliver Stone más que hacer películas, hacía sermones".

El mayor error de 'Wall Street 2', según el experto, es que, a pesar de contar con un reparto de lujo como Michael Douglas, Susan Sarandon, Carey Mulligan o Josh Brolin, "pone de protagonista a un problema con patas llamado Shia Labeouf, y ya sabemos que cualquier cosa con él, incluido su matrimonio con Mia Goth, es una malísima idea".

'Zoolander no.2', desastre en taquilla

También ocurrió con 'Zoolander', un clásico de culto, que no éxito de taquilla, en cuya secuela 15 años después "los chistes eran los mismos, pero los espectadores no". "Zoolander en la original era un tonto entrañable que caía bien, en la secuela un tonto a secas que caía fatal", sostiene Alberto, que se pregunta "cómo engañaron" a Penélope Cruz para hacer esta película.

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