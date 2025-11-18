Muñeca
VÍDEO | Zapeando presenta a 'Dua Lipita', que hace el 'helicóptero' a ritmo de samba
Melody no es la única que hace el paso del 'helicóptero'. La cantante Dua Lipa ha sorprendido en Brasil cuando ha decidido imitar el conocido paso de la cantante Sevilla a ritmo de samba.
Dua Lipa está celebrando una gira mundial que la ha llevado a actuar en numerosos países, entre ellos, España. El pasado sábado actuaba en São Paulo, Brasil, donde, además, ha podido disfrutar de la noche paulista.
"Allá donde haya una batucada, allá que se lanza ella a mover las caderas como una carioca más", comenta Isabel Forner. En las imágenes sobre estas líneas se puede ver a la cantante bailando. Pero, entre los pasos que ha escogido, hay uno que se ha vuelto en uno de los pasos estrella de una artista de nuestro país: Melody.
La artista se anima a hacer el conocido 'helicóptero' de la cantante sevillana. "Ya estás pagándole derechos de autor a Melody", afirma Nacho García. "A Melody no le habrá gustado que le plagien el 'helicóptero', a nosotros nos viene fenomenal porque antes teníamos a 'Melodyta' y ahora, por el mismo precio, tenemos a 'Dua Lipita'", desvela Dani Mateo.
El presentador de Zapeando saca la muñeca para hacerla bailar al ritmo de samba como Dua Lipa. "Gracias por tanto, adiós", se despide de ella Dani.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.