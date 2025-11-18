Nacho García, ayer y hoy
VÍDEO | La reacción de Nacho García al ver su casting para Zapeando ¡hace 11 años!: "Demuestra que todo tiene su proceso"
Zapeando cumple 12 años y tira de hemeroteca para sorprender a Nacho García con el casting que hizo en 2014 para entrar en el programa: "Una de las cosas que más ilusión me hacen en televisión es estar en Zapeando" afirma en este vídeo.
Hoy Zapeando cumple 12 años en antena y lo ha celebrado con todo tipo de sorpresas, desde una tarta y una visión del futuro hecha con inteligencia artificial, hasta imágenes de archivo nunca vistas.
Esto último ha pillado por sorpresa a Nacho García, que sin esperárselo ha visto cómo fue el casting que hizo para formar parte del programa ¡hace 11 años!
En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a un jovencísimo Nacho que, en 2014, se desenvolvía entre noticias y chistes. "Nos alegramos que hayas conseguido entrar en Zapeando y salir de tus adicciones", ironiza Dani Mateo sobre el aspecto del joven Nacho.
"Entonces ya tenía pinta de yonki aunque no me disfrazara", responde el zapeador, que asegura que con este vídeo se demuestra que "todo tiene su proceso".
Nacho señala que ahora se cumple un año desde que está en el programa y que "una de las cosas que más ilusión me hacen en televisión es estar en Zapeando".
