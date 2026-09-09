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'Gasolina'

VÍDEO | Virginia Riezu dedica un 'perreo' a su tortilla de cebolla caramelizada y queso de cabra de su novio

La zapeadora ha obsequiado a sus compañeros con una tortilla para celebrar su cumpleaños, que fue el pasado domingo. Virginia no ha dudado en confesar que la había elaboradora su pareja.

La zapeadora ha obsequiado a sus compañeros con una tortilla para celebrar su cumpleaños, que fue el pasado domingo. Virginia no ha dudado en confesar que la había elaboradora su pareja.

Isabel Forner no puede esconder su alegría ya que descansa los jueves y los viernes. "Tú descansas el 80%, Isabel", replica Quique Peinado, "vamos a decir las cosas". La zapeadora decide no responder al 'dardo' su compañero y aprovecha para mostrar su agradecimiento hacia Virginia Riezu.

Forner señala que "se ha sentado un precedente en Zapeando" ya que Riezu, para celebrar su cumpleaños, que fue el pasado domingo, "ha puesto el listón alto, que ha traído una tortilla con cebolla caramelizada y queso de cabra... que lo estoy diciendo y tengo agua en la boca".

"Estaba mmmm", añade Isabel, y pide un aplauso para Virginia. Todo el mundo comienza a aplaudirla y, a la vez, suena 'Gasolina' de Daddy Yankee. Riezu confiesa que no ha hecho ella la tortilla, sino que ha sido su novio.

"¡Esto tiene que parar!", pide. A pesar de ello, no puede evitar bailar. "¡Viva los hombres cocinitas!", grita Isabel. Iñaki Urrutia comenta que él también cocina, pero Riezu le reprocha que nunca ha traído nada cocinado "en su vida".

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