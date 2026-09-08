Máxima preocupación en Cataluña ante las intensas lluvias: suspenden clases universitarias, actividad judicial y piden evitar desplazamientos

Los detalles Las comarcas afectadas este miércoles son las de Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt y Baix Penedès.

En Cataluña, Protección Civil ha emitido alertas por riesgo de lluvias intensas en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt y Baix Penedès. La Generalitat ha decidido restringir la movilidad, fomentar el teletrabajo y suspender actividades educativas y deportivas al aire libre en estas áreas. También se ha suspendido la actividad sanitaria no urgente y en centros de acogida diurna. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha advertido de precipitaciones intensas y Protección Civil ha activado planes de emergencia. Universidades como la UAB, UB y UPC han suspendido sus actividades presenciales, mientras que la UPF mantiene sus campus abiertos con precauciones.

Máxima preocupación en Cataluña. Protección Civil ha enviado este martes alertas a los teléfonos móviles de las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt y Baix Penedès ante el riesgo de lluvias intensas.

Ante esto, la Generalitat ha acordado restringir este miércoles la movilidad, aplicar el teletrabajo y suspender la actividad educativa y deportiva al aire libre en esas cinco comarcas en alerta roja. También se suspende la actividad sanitaria no urgente y la de centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental.

Los responsables de los servicios de emergencias han recordado que hay que evitar desplazamientos y no acercarse a ríos, rieras y barrancos. El Servicio Meteorológico de Cataluña, Meteocat, ha actualizado el aviso de la situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia a entre la noche de este martes y las dos de la madrugada del jueves, cuando podría haber precipitaciones superiores a los 40 milímetros en 30 minutos.

El Meteocat ha explicado en las redes sociales que durante esta tarde las tormentas han avanzado con mucha rapidez dejando en general cantidades de lluvia poco abundantes, pero con mucha actividad eléctrica, y ha destacado especialmente la tormenta que ha atravesado la Garrotxa, en Girona, por su gran extensión.

El presidente catalán, Salvador Illa, ha recordado a los ciudadanos la necesidad de seguir las indicaciones de Protección Civil ante la previsión de lluvias fuertes en las próximas horas.

Protección Civil de Barcelona, por su parte, ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la previsión de lluvia y tormentas en la ciudad a partir de esta noche.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anunciado la suspensión de la actividad judicial en los partidos judiciales afectados por la emergencia meteorológica, excepto la natural actividad de las plazas de guardia.

Los partidos judiciales afectados son los de Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Esplugues, Gavà, El Prat de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú y El Vendrell.

Las universidades suspenden su actividad

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han suspendido o limitado las clases de este miércoles ante las restricciones de la Generalitat.

En el caso de la UAB, la suspensión afecta de forma integral a la actividad docente y administrativa de Bellaterra, Sabadell y el Parc Taulí, cuyos edificios permanecerán cerrados toda la jornada con la plantilla teletrabajando en la medida de lo posible.

Por su parte, la UB ha decretado el cierre de todos sus edificios y la suspensión de cualquier actividad que no resulte imprescindible, ha fijado el teletrabajo para su comunidad y ha pedido evitar desplazamientos desde las zonas en alerta.

A su vez, la UPC ha anulado la actividad presencial y ha ordenado el cierre de sus campus situados en las comarcas afectadas, estableciendo el trabajo a distancia obligatorio salvo para servicios mínimos.

En contraste, la UPF mantendrá sus campus del Barcelonès abiertos con normalidad, aunque ha recomendado no desplazarse a los alumnos de las comarcas afectadas y ha instado al profesorado a aplazar pruebas evaluables o dar alternativas.

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