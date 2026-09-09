El look de la princesa Leonor en su primer día de universidad, ¿tan sencillo como parece?: Juan Sanguino desvela que "lleva 1.000 euritos puestos"

Juan Sanguino analiza en Zapeando lo que dicen las revistas del primer día de la princesa Leonor en la universidad y analiza cuánto cuesta el aparentemente sencillo look que llevaba en su llegada a la Carlos III.

El primer día de universidad de la princesa Leonor ha copado las portadas de las revistas del corazón y Juan Sanguino analiza su look: ¿era sencillo de verdad o había más dinero de lo que aparenta?

Para tomar conclusiones, Sanguino repasa las principales piezas del outfit que, afirma, "ha sido consensuado, estudiado y aprobado por 200 personas en Casa Real. Parece casual, pero cada detalle está supermedido".

De este modo, encontramos un bolso de piel de 169 euros donde, según el experto de Zapeando, "caben pocos apuntes". Luego está su blusa, de Zara, que ahora está en oferta y vale 13 euros: "A ella le encanta un chollo", comenta.

También luce unos vaqueros de pata ancha de 55 euros, las zapatillas vintage de una marca japonesa que valen 160 euros y su collar favorito, de Elsa Peretti, que se lo regalaron este verano y tiene un precio de 560 euros. "Ella lleva 1.000 euritos encima puestos", apunta Sanguino, que considera que "hay poca gente en España que salva las críticas, Chenoa es una y Leonor es otra".

En el caso de que él fuera profesor de Leonor y se encontrara con un examen nefasto, Sanguino asegura que la suspendería sin reparos: "Ese profesor se va a convertir como una leyenda en la universidad, superduro, suspendió hasta a la reina".

La princesa tiene cuatro días de clase a la semana, si bien es probable que solo vaya dos por sus compromisos oficiales. "Qué mejor excusa para hacer pellas que decir 'es que soy la reina'", comenta Sanguino, que explica que le acompaña "seguridad invisible, tres escoltas camuflados de estudiantes".

En sus clases, además, han prohibido el uso de móviles, para que no se filtren fotos de Leonor, algo que le parece "muy bien" a Sanguino, que destaca la importancia de que la heredera del trono curse una carrera en la universidad pública: "Da un ejemplo de la calidad de la universidad pública".

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